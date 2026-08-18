Bangladeş'ten Myanmar'a Protesto - Son Dakika
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Bangladeş'ten Myanmar'a Protesto

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Bangladeş, Arakanlı Müslümanları 'Bangladeşli' olarak nitelendirmesine Myanmar'a tepki gösterdi.

Bangladeş, Myanmar yönetiminin, Arakanlı Müslümanları "Bangladeşliler" olarak nitelendirmesini protesto etti.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanları tanımlama biçimine tepki gösterildi.

Açıklamada, Arakanlı Müslüman mülteci krizinin sürdürülebilir tek çözümünün, Arakanlı Müslümanların Arakan'a güvenli, onurlu ve gönüllü şekilde geri dönüşünün sağlanması olduğu vurgulandı.

Myanmar'ın söz konusu açıklaması üzerine Myanmar'ın Dakka Büyükelçisi U Kyaw Soe Moe'nin Bangladeş Dışişleri Bakanlığına çağrıldığının bildirildiği açıklamada, Myanmar'a protesto notası verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Myanmarlı Büyükelçi'ye, Arakanlı Müslümanların "Bangladeşli" olmadığının vurgulandığı kaydedildi.

Myanmar Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Bangladeş'teki kamplarda yaşayan 300 binden fazla Arakanlı Müslümanın (Rohingya) "güvenlik koşulları iyileştiğinde" ülkeye dönmeleri için onay verildiği bildirilmişti.

Açıklamada, Arakanlı Müslümanlardan "Bangladeşli" olarak söz edilmesi tepki çekmişti.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Bangladeş, Politika, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'ten Myanmar'a Protesto - Son Dakika

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