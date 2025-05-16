Banu Avar Kartallılarla Buluştu - Son Dakika
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Banu Avar Kartallılarla Buluştu

Gazeteci-yazar Banu Avar, Kartal Belediyesi’nin düzenlediği kültür sanat etkinliğinde, güncel siyasi gelişmeleri ve uluslararası ilişkilerdeki güç dengelerini değerlendirdi. Katılımcılarla etkileşimde bulunarak önemli bilgiler paylaştı.

16.05.2025 14:57
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin düzenlediği kültür sanat etkinlikleri kapsamında gazeteci-yazar Banu Avar, Kartallılar ile buluştu. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören söyleşide Avar, "Küresel Oyun ve Alaycı Kuşlar" başlığı altında güncel siyasi gelişmeleri ve uluslararası ilişkilerdeki güç dengelerini değerlendirdi.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide gazeteci-yazar Banu Avar, "Küresel Oyun ve Alaycı Kuşlar" başlığıyla güncel siyasi gelişmeleri ve uluslararası güç dengelerini ele aldı. Yaklaşık bir saat süren söyleşide, katılımcılara küresel sistemin bölgesel planları hakkında çarpıcı bilgiler aktaran Banu Avar, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu stratejik riskleri, medya manipülasyonlarını ve küresel aktörlerin uzun vadeli hesaplarını tarihsel bağlamda değerlendirdi.

Özellikle halkın bilinçlenmesinin ve millet iradesine olan güvenin, bu planları boşa çıkaracak en büyük güç olduğunu vurgulayan Avar, yer yer katılımcılarla etkileşime girerek soruları da yanıtladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına programa katılım sağlayan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, söyleşinin sonunda Banu Avar'a çiçek takdim ederek, Kartal'da bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uçar, Kartal Belediyesi tarafından hazırlanan ve kentin hafızasına katkı sunan "Yolu Kartal'dan Geçenler" kitabına verdiği destekten dolayı da Avar'a teşekkür etti.

Banu Avar ise çocukluğunun bir bölümünün Kartal Yakacık'ta geçtiğini, annesinin yıllar önce Yakacık Sanatoryumu'nda hemşire olarak görev yaptığını ifade ederek, "Ben de bir Kartallıyım" sözleriyle salondan büyük alkış aldı. Kartal'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu paylaşan Avar, söyleşi sonrasında kitaplarını da imzaladı.

Yoğun katılımın olduğu imza sırasında uzun kuyruklar oluşurken, Avar okurlarıyla tek tek ilgilendi, sohbet etti ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Banu Avar Kartallılarla Buluştu - Son Dakika

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