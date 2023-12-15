- Baraj'da yüzen ayı balıkçılar tarafından görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da baraj gölünde yüzerek karşıya geçmeye çalışan boz ayı, balıkçılar tarafından görüntülendi.

Olay, Karakoçan İlçesi Cabbar ve Alayağmur köyleri sınırında bulunan Tatar Barajı'nda meydana geldi. Baraj gölünde balıkçılık yapan 2 kişi, kıyıya yüzmeye çalışan boz ayıyı fark etti. Bir süre yüzdükten sonra kıyıya ulaşan bozayı, daha sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.