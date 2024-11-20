Barcelona Üniversitesi X'i terk etti

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İspanya'nın önemli yükseköğretim kurumlarından Barcelona Üniversitesi (UB), "nefreti teşvik ve dezenformasyon yarattığı" gerekçesiyle sosyal medya platformu X'i kullanmayı bıraktığını açıkladı.

Barcelona Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "UB, haklar ve özgürlükler, saygı, diyalog ve sosyal ve bilimsel sorumluluk söz konusu olduğunda tereddüt edemez." ifadesi kullandı.

Açıklamada, "nefreti teşvik ve dezenformasyon yarattığı" gerekçesiyle üniversite ile bağlantılı X'teki tüm kurumsal ve kişisel hesapların kapatıldığı bildirildi.

UB, "azınlıklara ayrımcılığın yapılmadığı, antidemokratik söylemlerin alevlenmediği alanlar" aranması gerektiğine işaret etti.

Barcelona Üniversitesinin bu kararı, geçen günlerde İngiltere merkezli The Guardian ve Katalonya'daki La Vanguardia gazetelerinin X'te paylaşım yapmayı sonlandırdığını açıklamasının ardından geldi.

Üniversite, bu 2 gazetenin "risksiz olmayan kararlı bir adım atarak liderlik" ettiğini belirtti.

The Guardian, X hesabını kullanmayı bırakma gerekçesine ilişkin şunları kaydetmişti:

"ABD başkanlık seçim kampanyası, uzun zamandır düşündüğümüz bir gerçeği yeniden vurguladı: X, toksik bir medya platformu ve sahibi Elon Musk, platformun etkisini siyasi söylemi şekillendirmek için kullanabiliyor."