Barguti: Netanyahu Savaş Suçlusudur

Güncel

Filistin Ulusal İnisiyatif Partisi lideri Mustafa Barguti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu belirterek, "Filistinlilere karşı üç savaş suçuna öncülük etti; soykırım suçu, aç bırakmayı da içinde barındıran toplu cezalandırma suçu ve etnik arındırma suçu." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2024'e katılan Barguti, AA muhabirine konuştu.

Barguti, Netanyahu'nun işlediği suçlardan ötürü bir gün cezalandırılacağına inandığını söyleyerek, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir savaş suçlusudur. Filistinlilere karşı üç savaş suçuna öncülük etti; soykırım suçu, aç bırakmayı da içinde barındıran toplu cezalandırma suçu ve etnik arındırma suçu." diye konuştu.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) savaş suçu işlemekle itham ettiği Netanyahu'yu sorguya çağırdığını anımsatan Barguti, "Bence o zulümleri yüzünden en büyük cezayı Allah'tan alacak. Sonunun cehennem olacağından hiç şüphem yok." şeklinde konuştu.

Barguti, en yakın zamanda ateşkesin sağlanmasını istediklerini ve bunun için ellerinden geleni yaptıkları bilgisini paylaşarak, "Ama uluslararası toplum Netanyahu'ya yeterli baskı yapmazsa, İsrail'in uluslararası hukuk karşısında dokunulmaz olmasına müsaade edilmemesi için çabalanmazsa, gerçek ve kalıcı bir ateşkesi sağlayabileceğimizi düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkesin Gazze'deki sorunların çözümü için sadece bir başlangıç olacağını dile getiren Barguti, şehrin ve Gazzelilerin yıllarca sürecek iyileşme dönemine ihtiyaç duyacağını kaydetti.

Barguti, yaşamını yitiren on binlerce Filistinliyi hiçbir şeyin geri getiremeyeceğini vurgulayarak, en azından geride kalan Filistinliler için özgür bir yaşam sunabileceklerini anlattı. Barguti, "Nihayetinde, hedef sadece ateşkes değil, hedef işgali sonlandırmak." ifadelerini kullandı.

İkinci Trump döneminde Filistin meselesi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, bölgedeki müzakereleri ve Filistin'deki vaziyeti etkileyip etkilemeyeceği sorusunu Barguti, "Şunu söyleyerek başlamak istiyorum. (ABD Başkanı Joe) Biden, Trump'tan pek de iyi değildi. Nitekim Biden, Gazze'deki soykırımı destekleyen ve sadece suç ortağı olmakla kalmayıp, buna katılan kişidir." şeklinde yanıtladı.

Barguti, Trump'ın ABD'nin İsrail'e büyükelçi olarak atayacağını açıkladığı Mike Huckabee'nin, "Filistinliler diye bir şey yok" dediği yönündeki iddialara da dikkati çekerek, Netanyahu hükümetinin Trump yönetiminden beklentileri olduğuna ve olan biteni dikkatle takip ettiklerine işaret etti.

Bağımsız olmalarının ve tüm Filistinli grupları tek çatı altında toplayabilmelerinin önemine değinen Barguti, eninde sonunda bunun başarılacağına inandığını dile getirdi.

AA'nın "Kanıt" ve "Tanık" kitaplarına övgü

Barguti, AA'nın, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" kitabı ile Gazze'deki gazetecilerden, iletişimcilerden, sağlık görevlilerinden ve mağdurlardan oluşan tanıklıklara yer verilen "Tanık" kitabından övgüyle bahsetti.

Barguti, kendisine takdim edilen kitaplara ilişkin, "Anadolu Ajansına teşekkür etmek istiyorum. Bu harika çalışma için size teşekkür ediyorum. (Gazze'de işlenen) suçu ve Filistin halkının acısını belgelediğiniz için teşekkür ederim." dedi.

Barguti, AA'nın sadece Gazze'de yaşananları değil, aynı zamanda soykırıma tanık olanları belgelediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Virginia Woolf adında çok ünlü bir yazar vardır. O bir zamanlar çok önemli bir şey söylemiş: 'Belgelenene kadar hiçbir şey olmamıştır.' Bu belgelemenin en azından hafızamızı koruyacağına ve tüm dünya halklarına böyle bir vahşete izin verilmemesi gerektiğini hatırlatacağına inanıyorum. Bunu yaptığınız için teşekkür ederim. Filistin halkı için yapabileceğiniz en iyi şey bu."