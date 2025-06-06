Barış İçin Gazze\'ye Yürüdüler

Gazze'deki savaşın bir an önce sona ermesini isteyen yüzlerce Yahudi ve Müslüman İsrailli, birkaç gün önce Tel Aviv'den başlattıkları yürüşün sonunda Gazze sınırına ulaştı.İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaşın sona ermesini isteyen barış yanlısı yüzlerce İsrail vatandaşının birkaç gün önce Tel Aviv kentinden başlattığı yürüyüş Gazze Şeridi sınırına vardı.

"Standing Together" (Birlikte Durmak) isimli bir organizasyonun tertiplediği yürüyüşe, "insanlık" ve "Gazze'de yaşayanlara karşı merhamet" talebiyle katılan İsrail vatandaşı Yahudi ve Müslümanlar, İsrail hükümetine ayrıca "Gazze'deki katliamları durdurma ve açlığı sona erdirme" çağrısında bulundu. Söz konusu grup, Gazze'deki İslamcı gruplara da, ellerindeki rehineleri serbest bırakma çağrısı yaptı.

Yürüyüşü organize eden grup, Gazze Şeridi sınırına kadar yürüyen "binlerce" göstericiden söz ederken İsrail'in liberal gazetelerinden Haaretz bu sayının "birkaç yüz" olduğunu aktardı.

Yürüyüş eyleminin katılımcılarından biri, X hesabından paylaştığı mesajında "Bu topraklarda iki halk yaşıyor ve kimse bir yere gitmeyecek. Bunu kavradığımız an, sadece barışın güven içinde bir hayat sağlayacağını da anlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

7 Ekim 2023 tarihinde, başta Hamas olmak üzere çok sayıda İslamcı grubun İsrail topraklarına düzenlediği ve yaklaşık bin 200 kişiyi öldürüp 250'den fazla insanı kaçırdığı saldırının ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne çok yoğun bir hava ve kara saldırısı başlatmıştı. Kısa bir ateşkes aralığı dışında bugüne dek devam eden İsrail saldırıları nedeniyle, Gazze Şeridi'nde şu ana dek yaklaşık 55 bin insanın yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

dpa/ ET,TY

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