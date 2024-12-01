Baro Başkanı'ndan Özgür Özel'e Kınama - Son Dakika
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Baro Başkanı'ndan Özgür Özel'e Kınama

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, CHP lideri Özgür Özel'in savcıya yönelik sözlerini kınadı.

01.12.2024 19:17
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Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında kullandığı sözlerini kınadı.

Ağdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında, 26 Kasım'da partisinin grup toplantısı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yaptığı basın açıklamasındaki sözleriyle ilgili açıklama yazılı açıklama yaptı.

Özel'in, Gürlek hakkında kullandığı, "... Savcılığı bırak, avukatlık yap..." şeklindeki ifadeleri kınayan Ağdemir, avukatlığın, hukukun üstünlüğünü savunan, bireylerin haklarını ve özgürlüklerini koruma görevi üstlenen, toplumun adalet duygusunun teminatı olan kutsal bir meslek olduğunu belirtti.

Başkan Ağdemir, şunları kaydetti:

"Siyasi tartışmaların gündemine mesleğimizin araçsallaştırılarak alınması, avukatlık mesleğinin onuruna ve toplumsal itibarına zarar vermektedir. Bu tür açıklamalar, avukatların ve yargının tüm unsurlarının fedakarca yürüttüğü çalışmaların görmezden gelinmesi anlamına gelir ve hukuk devleti anlayışına gölge düşürür. Sayın Özel'in açıklamalarında kullandığı üslup, avukatlık mesleğini küçümser niteliktedir ve toplumda avukatların rolüne dair yanlış bir algı oluşturma tehlikesi taşımaktadır."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında, "Ben kendisini hızlı bir şekilde kıymetli diplomasıyla değerli mesleğini yapabileceği, kimseye zarar veremeyeceği bir başka alana davet ediyorum. Mutlaka avukatlığa dönsün." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Baro Başkanı'ndan Özgür Özel'e Kınama - Son Dakika

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