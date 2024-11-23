Barselona'da Kiralar Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Barselona'da Kiralar Protesto Edildi

Binlerce kişi, yüksek kiraları protesto etmek için Barselona'da toplandı. Kiracılar indirim talep etti.

23.11.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın önemli turistik kentlerinden biri olan Barselona kentinde binlerce kişi, yüksek ev kiralarını protesto etmek için meydanlara döküldü.

Barselona'daki Kiracılar Sendikası başta olmak üzere 4 bin kadar sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla organize edilen gösteriye, Katalonya özerk bölgesinin Girona, Lleida, Tarragona gibi kentlerinden otobüslerle Barselona'ya gelen kalabalık gruplar da katıldı.

"Artık bitti. Herkes için onurlu bir oda için kiraları düşürün" yazılı pankartın arkasında yürüyen Katalanlar, son yıllarda sürekli yükselen ev kiralarını protesto etti.

Katalonya Konut Ajansından verilen bilgide, Barselona'da 2024'ün ikinci çeyreğinde imzalanan kira sözleşmelerindeki bedellerin 2014'ün aynı dönemine göre neredeyse yüzde 70 daha yüksek olduğu belirtildi.

Yapılan kıyaslamalarda, 10 yıl önce ortalama 667 avro olan kira bedelinin şu anda 1131 avro olduğu kaydedildi.

Kiracılar Sendikası, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak, kiralarda yüzde 50 indirim, süresiz kira sözleşmeleri, satın alınan evlerde oturma zorunluluğu ve spekülasyon yaratan fiyatlarda ev satın alınmasının yasaklanması gibi bazı değişiklikler talep etti.

Sendika Sözcüsü Enric Aragones, "Kirasını ödeyemediği için evden çıkarılmalara bundan böyle göz yummayacağız. Kararımızı aldık. Eğer taleplerimiz yerine getirilmezse kira ödememe eylemi başlatmak için bir dizi strateji belirlemek için çalışıyoruz." dedi.

Bu arada, Barselona'daki kadar büyük olmasa da benzer gösteriler İspanya'nın Oviedo, Jerez ve Burgos kentlerinde de düzenlendi.

İspanya'da yapılan son anketlerde "konut", İspanyolların "göçmen" ve ekonomik krizden" sonra en çok endişe duyduğu üçüncü sorun olarak çıkarken, geçen ay başkent Madrid'de kira artışlarını protesto etmek için büyük bir gösteri yapılmıştı.

İspanya'nın özellikle Madrid, Barselona gibi büyük kentlerinin merkezlerinde son yıllarda evlerin turistik amaçlı, kısa süreli kiralanması İspanyollardan büyük tepki görürken, bununla bağlantılı olarak zaman zaman turistlere karşı da gösteriler yapılıyor.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Barselona, Sendika, Ekonomi, Güncel, madrid, kiracı, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barselona'da Kiralar Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:00 Galatasaray, Bodrum FK’yı deplasmanda 1-0 yendi Galatasaray, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
19:43 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
18:39 İşte terör örgütünün acımasızlığı Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi
18:08 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:28 Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı
07:16 İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 22:13:21. #1.13#
SON DAKİKA: Barselona'da Kiralar Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.