Barselona'da Kiralar Protesto Edildi

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İspanya'nın önemli turistik kentlerinden biri olan Barselona kentinde binlerce kişi, yüksek ev kiralarını protesto etmek için meydanlara döküldü.

Barselona'daki Kiracılar Sendikası başta olmak üzere 4 bin kadar sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla organize edilen gösteriye, Katalonya özerk bölgesinin Girona, Lleida, Tarragona gibi kentlerinden otobüslerle Barselona'ya gelen kalabalık gruplar da katıldı.

"Artık bitti. Herkes için onurlu bir oda için kiraları düşürün" yazılı pankartın arkasında yürüyen Katalanlar, son yıllarda sürekli yükselen ev kiralarını protesto etti.

Katalonya Konut Ajansından verilen bilgide, Barselona'da 2024'ün ikinci çeyreğinde imzalanan kira sözleşmelerindeki bedellerin 2014'ün aynı dönemine göre neredeyse yüzde 70 daha yüksek olduğu belirtildi.

Yapılan kıyaslamalarda, 10 yıl önce ortalama 667 avro olan kira bedelinin şu anda 1131 avro olduğu kaydedildi.

Kiracılar Sendikası, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak, kiralarda yüzde 50 indirim, süresiz kira sözleşmeleri, satın alınan evlerde oturma zorunluluğu ve spekülasyon yaratan fiyatlarda ev satın alınmasının yasaklanması gibi bazı değişiklikler talep etti.

Sendika Sözcüsü Enric Aragones, "Kirasını ödeyemediği için evden çıkarılmalara bundan böyle göz yummayacağız. Kararımızı aldık. Eğer taleplerimiz yerine getirilmezse kira ödememe eylemi başlatmak için bir dizi strateji belirlemek için çalışıyoruz." dedi.

Bu arada, Barselona'daki kadar büyük olmasa da benzer gösteriler İspanya'nın Oviedo, Jerez ve Burgos kentlerinde de düzenlendi.

İspanya'da yapılan son anketlerde "konut", İspanyolların "göçmen" ve ekonomik krizden" sonra en çok endişe duyduğu üçüncü sorun olarak çıkarken, geçen ay başkent Madrid'de kira artışlarını protesto etmek için büyük bir gösteri yapılmıştı.

İspanya'nın özellikle Madrid, Barselona gibi büyük kentlerinin merkezlerinde son yıllarda evlerin turistik amaçlı, kısa süreli kiralanması İspanyollardan büyük tepki görürken, bununla bağlantılı olarak zaman zaman turistlere karşı da gösteriler yapılıyor.