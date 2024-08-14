Bartın'da çocuk parkında ağaç devrildi, 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bartın'da çocuk parkında ağaç devrildi, 2 çocuk yaralandı

Bartın Demirciler Mahallesi'ndeki çocuk parkında bir ağaç devrildi ve altında kalan 2 çocuk yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve çocuklar hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

14.08.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da çocuk parkında ağacın devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı.

Demirciler Mahallesi Aligama Sokak'taki çocuk parkında dut ağacı devrildi.

Ağaç dallarının altında 2 çocuk kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve vatandaşlar tarafından kurtarılan çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan ağacın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde parkta oynayan bazı çocukların ağacın devrildiğini fark etmesiyle kaçışması ve panikleyen vatandaşların da ağacın çevresinde toplanması yer alıyor.

Kaynak: AA

İtfaiye, Çocuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da çocuk parkında ağaç devrildi, 2 çocuk yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
19:19 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
18:24 7 belediye başkanını AK Parti’ye kaptıran YRP’den zehir zemberek açıklama 7 belediye başkanını AK Parti'ye kaptıran YRP'den zehir zemberek açıklama
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
11:29 Icardi’nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek
11:24 Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı
11:20 İstanbul’da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz O anlar kamerada İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz! O anlar kamerada
11:09 Kamala Harris’in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris’in lehine düzenledi Kamala Harris'in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris'in lehine düzenledi
11:02 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş
11:02 Survivor göndermesi çok konuşulur Serhat Akın, Fener’in elenmesi sonrası Acun’u topa tuttu Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 21:13:07. #1.11#
SON DAKİKA: Bartın'da çocuk parkında ağaç devrildi, 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement