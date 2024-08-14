Bartın'da çocuk parkında ağaç devrildi, 2 çocuk yaralandı

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Bartın'da çocuk parkında ağacın devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı.

Demirciler Mahallesi Aligama Sokak'taki çocuk parkında dut ağacı devrildi.

Ağaç dallarının altında 2 çocuk kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve vatandaşlar tarafından kurtarılan çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan ağacın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde parkta oynayan bazı çocukların ağacın devrildiğini fark etmesiyle kaçışması ve panikleyen vatandaşların da ağacın çevresinde toplanması yer alıyor.