Bartın'da Deprem Tatbikatı - Son Dakika
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Bartın'da Deprem Tatbikatı

Kozcağız Barajı'nda 6,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

23.10.2024 15:16
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Bartın'da Kozcağız Barajı'nda su altında kalacak köyde, 6,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat, senaryo gereği saat 06.45'te Kozcağız beldesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, ölü ve yaralıların olduğu ihbarının alınmasıyla başladı.

Tatbikat kapsamında beldenin bazı noktalarında yaşanan olaylara AFAD, UMKE, sahil güvenlik, itfaiye başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile polis, jandarma personeli müdahale etti.

Bazı ekipler de olay yerinde saha koordinasyon merkezi, kayıt masası ve barınma çadırı, personel konuşlanma ile iaşe alanları oluşturdu.

Senaryo gereği Kozcağız beldesi Şarköy köyünde bir binadaki yıkım, ırmak yatağına devrilen minibüs ve yangına ekipler sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri, ırmağa devrilen minibüstekileri kurtarma çalışması yaptı, itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan kişileri kurtardı.

AFAD başta olmak üzere tüm ekiplerin katılımıyla binada dinleme yapıldı, daha sonra arama kurtarma köpeğiyle enkazın altında kaldığı tespit edilen kişilerin çıkarılması için binaya giriş alanları belirlendi.

Kesim aletleri yardımıyla duvarı açan ekipler, güvenli şekilde yaralılara ulaştı. Sedyeyle çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslara taşındı.

Bu sırada yakınları enkaz altında kalan vatandaşlar da gözyaşı döktü, binalara girmek isteyenler ekiplerce engellendi.

"Doğal afetler kimsenin unutmaması gereken bir gerçek"

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 216 personel ve 48 aracın görev aldığı tatbikatın her ayrıntısının düşünüldüğünü söyledi.

Doğal afetlerin kimsenin unutmaması gereken, hem dünyanın hem de ülkenin bir gerçeği olduğuna işaret eden Arslan, "Hepimizin bu noktada farkındalığının olması, bilinçli olmamız gerekiyor. Bu afetlere karşı kurumlarımızla insanımızla tedbirli olmamız gerekiyor. Son yıllarda ülke olarak da birçok afeti yaşadık maalesef. Buralardan da birtakım tecrübeler kazandık." dedi.

Arslan, AFAD Başkanlığının da son yıllarda özellikle afetlere karşı ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğini ve önceliği risk araştırma çalışmalarına verdiğini vurgulayarak, "Bizler afet olmadan önce riskleri görerek ne tür tedbirler alabiliriz, önceliğimiz o. Afet olduktan sonra hem afet sırasında hem sonrasında yapmamız gerekenleri de bilmek zorundayız. Bunu da bugün tatbikat yaparak bizzat tecrübe ettik. Allah ülkemizi afetten korusun diyorum ama tedbirli olmamız gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın'da Deprem Tatbikatı - Son Dakika

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