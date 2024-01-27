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Bartın'da Kar Yağışı: 35 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Bartın'da Kar Yağışı: 35 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı. Bartın-Karabük sınırlarındaki Gezen ve Katırovası yaylalarında kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Bartın-Karabük, Bartın-Ankara ve Bartın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçelerini birbirine bağlayan Soğucaksu geçidinde temizleme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı. Yüksek kesimlerde elektrik kesintileri yaşanırken, Bartın genelinde 35 köy yolu ulaşıma kapatıldı.

Bartın\'da Kar Yağışı: 35 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
27.01.2024 - 11:42,
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BARTIN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı. Bartın- Karabük sınırlarındaki Gezen ve Katırovası yaylalarında kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.

Kent merkezinde dün sabah saatlerinde yağmur etkili olurken, iç kesimlere ise kar yağdı. Bartın-Karabük, Bartın- Ankara ve Bartın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçelerini birbirine bağlayan 1030 rakımlı Soğucaksu geçidinde Karayolları ekipleri temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Bartın-Karabük sınırlarındaki Gezen ve Katırovası yaylarında da yoğun kar yağışı etkili oldu. Doğaseverler arazi şartlarına uygun araçlarıyla yaylaya çıkarak, karın keyfini çıkardı. Yaylalarda kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Bartın-Kastamonu sınırlarındaki Küre Dağları Milli Parkı da beyaza büründü. Milli parkta kar kalınlığı 60 santimetreye yaklaştı.

Yoğun karın etkili olduğu yüksek kesimlerde çok sayıda köye elektrik verilemezken, Bartın genelinde 35 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bartın'da Kar Yağışı: 35 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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