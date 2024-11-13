Bartın\'da Kaza: 7 Yaralı

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BARTIN'da aynı yöne giden hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Bartın- Karabük yolu Potbaşı mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Murat Coşkun (43) yönetimindeki 06 ECN 434 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halindeyken sola manevra yapan Zeki Özcan (52) idaresindeki 67 ZL 844 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri ve hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7 yaralı, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.