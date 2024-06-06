Bartın'da Kurban Bayramı öncesi güvenlik toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Bartın'da Kurban Bayramı öncesi güvenlik toplantısı düzenlendi

Bartın\'da Kurban Bayramı öncesi güvenlik toplantısı düzenlendi

Bartın'da Vali Nurtaç Arslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kurban Bayramı öncesi, sırası ve sonrasında alınacak tedbirler görüşüldü. Kurbanlık hayvanların nakil ve satışları ile kurban kesim yerlerine yönelik tedbirler ele alındı. Turizm bölgeleri ve yoğun alanlarda güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

06.06.2024 15:24
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Bartın'da Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı düzenlendi.

Vali Nurtaç Arslan başkanlığında Valilik 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, sırası ve sonrasında kurumlarca alınacak tedbirler görüşüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü ve Bartın Belediyesi yetkilileri, bu kapsamda bilgilendirici sunum yaptı.

Kurbanlık hayvanların nakil ve satışları ile kurban kesim yerlerine yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantıda, bayramın huzurlu ve güvenli ortamda geçmesi için yapılacak trafik denetimleri ile yol kontrolleri anlatıldı.

Ayrıca, Amasra, İnkumu başta olmak üzere turizm bölgeleri ile vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği alanlarda alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Vali Arslan, Kurban Bayramı sürecinin huzurla geçmesi temennisinde bulundu.

Toplantıda, Garnizon Komutan Vekili Deniz Piyade Albay Erdal Bilgi, Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Yavuz Daylak ile vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili birim amirleri yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın'da Kurban Bayramı öncesi güvenlik toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da Kurban Bayramı öncesi güvenlik toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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