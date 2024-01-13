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Bartın'da Mevsimin İlk Karı Yağdı: 46 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Bartın'da Mevsimin İlk Karı Yağdı: 46 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bartın'da mevsimin ilk karı yağarak kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşan kentte, 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar nedeniyle yüksek kesimlerde elektrik kesintileri yaşanırken, Karayolları ekipleri temizleme çalışmalarına başladı.

Bartın\'da Mevsimin İlk Karı Yağdı: 46 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
13.01.2024 - 11:19,  Güncelleme: 11:22
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BARTIN'da mevsimin ilk karı, kenti beyaza bürüdü. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan mevsimin ilk karı, kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri kar küreme çalışması yaptı. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santime ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarıyla karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Bartın- Zonguldak yolu Gecen Mahallesi mevkisinde bir TIR kayarak, refüjü aşıp karşı şeride geçti. Trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri ise tuzlama yaptı. Bartın- Amasra, Bartın- Karabük ve Bartın- Ankara yolunda etkili olan kar nedeniyle Karayolları ekipleri temizleme çalışması başlattı.

Yoğun karın etkili olduğu yüksek kesimlerde çok sayıda köye elektrik verilemezken, Bartın genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bartın'da Mevsimin İlk Karı Yağdı: 46 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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