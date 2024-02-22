Bartın'da seyir halindeyken yangın çıkan otobüste hasar oluştu - Son Dakika
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Bartın'da seyir halindeyken yangın çıkan otobüste hasar oluştu

Bartın\'da seyir halindeyken yangın çıkan otobüste hasar oluştu

Bartın'dan Antalya'ya giden bir yolcu otobüsü, seyir halindeyken alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek yolcuların tahliyesini sağladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak otobüste hasar meydana geldi.

22.02.2024 20:39  Güncelleme: 20:41
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Bartın'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsünde hasar oluştu.

Bartın'dan Antalya'ya giden M.Y. yönetimindeki 06 DBV 148 plakalı otobüs, Bartın- Ankara kara yolunun Dolaşıklar mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Aracı yol kenarına çeken sürücü, 13 yolcunun tahliyesini sağladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.

Kaynak: AA

Antalya, İtfaiye, Bartın, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da seyir halindeyken yangın çıkan otobüste hasar oluştu - Son Dakika
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