Bartın'da Survivor Meksika heyecanı - Son Dakika
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Bartın'da Survivor Meksika heyecanı

Bartın'ın Amasra ilçesinde çekilecek olan 'La Isla Desafio' için parkur montaj ve kurulum çalışmaları başladı. Çekimler Meksika'daki bir televizyon kanalında yayınlanacak.

10.07.2024 17:54
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Bartın'da Survivor Meksika heyecanı

Bartın'da çekilecek ve Meksika'daki bir televizyon kanalında yayınlanacak olan 'La Isla Desafio' için parkur montaj ve kurulum çalışmaları başladı

2 gün sürecek çalışmaların ardından çekimlere başlanacak

BARTIN - Acun Medya tarafından Bartın'ın Amasra ilçesinde çekimleri yapılacak olan Meksika Survivor'u "La İsla Desafio" için yarışma parkuru ve platformların kurulum çalışmaları başladı. 2 günde tamamlanacak çalışmanın ardından yarışmanın çekimlerine başlanacak.

Meksika'da bir televizyon kanalında yayınlanacak olan ve Meksika'nın Survivoru olarak ifade edilen "La İsla Desafio" yarışmasının çekimleri Bartın'da yapılacak. Acun Medya tarafından yapılan yarışma için Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Gömü köyündeki Siyah İnci ((Black Pearl) plajında parkur ve montaj alanı kurulumuna başlandı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Acun Medya tarafından çekimleri yürütülecek yarışma için dün başlanan platform ve parkur alanı kurulumu bu akşam tamamlanacak.

Meksika'daki bir televizyon kanalında yayınlanacak yarışmanın Bartın ayağının perşembe günü çekiminin yapılacağı ve bir gün süreceği öğrenildi. Çekimler için yarışmanın sunucu, yönetmen, teknik ekibi, Meksika'nın farklı bölgelerinden katılan yarışmacılar, çekimini yürütecek Acun Medya'nın teknik personelinin de içerisinde bulunduğu yaklaşık 200 kişilik ekibin perşembe günü Bartın'da olacağı öğrenildi. Siyah İnci plajnda yapılacak yarışma ve çekimlerinin yanı sıra Amasra'nın eşsiz doğa ve manzaralarından yapılacak çekimlerle de klip oluşturulacağı öğrenildi.

Yarışma parkurunun kurulduğu Siyah İnci plajı işletmecisi Bensu Altınyay Ercan, yarışmanın yapılacağı alanın pek keşfedilmemiş bir alan olduğunu belirterek, bölgenin muhteşem denizi ve doğasının yarışma programıyla tüm dünyaya tanıtılacağına inandığını ifade etti. Siyah İnci'nin sadece denizi sevenler değil, macera arayan herkes için vazgeçilmez bir yer olacağını belirten Ercan, "Yerimiz çok bilinmiyor, tanınmıyor. Bu yıl itibarıyla misafirleri konuk etmeye başladık. Acun Medya tarafından Kültür Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilecek olan yarışma programı ile Amasra'mız ve bölgemizin tüm dünyaya tanıtılacağına inanıyoruz. Burası 107 dönüm üzerine kurulu, 800 metre sahili bulunan, kamp ve karavan tatili sevenlerin ilgi gösterdiği bir koy. Muhteşem doğası ve dünyası ile huzuru, sakinliği arayanların kopamayacağı bir alan" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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