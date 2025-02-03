Bartın\'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 10 Meteye Düştü

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BARTIN'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü Bartın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü. Bartın- Karabük ve Bartın- Zonguldak güzergahında etkili olan sis nedeniyle sürücüler, yolda yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem aldı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,