BARTIN'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü Bartın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü. Bartın- Karabük ve Bartın- Zonguldak güzergahında etkili olan sis nedeniyle sürücüler, yolda yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem aldı.
Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,
Son Dakika › Güncel › Bartın'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 10 Meteye Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?