Bartın-Kastamonu Karayolunda Yavru Ayı Ölümü - Son Dakika
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Bartın-Kastamonu Karayolunda Yavru Ayı Ölümü

Bartın-Kastamonu Karayolunda Yavru Ayı Ölümü

Bartın-Kastamonu kara yolunda bir sürücünün yol kenarında hareketsiz yatan yavru ayıyı görmesi üzerine yapılan incelemede, 1 yaşındaki dişi ayının araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

08.12.2024 09:40  Güncelleme: 09:45
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BARTIN- Kastamonu kara yoluna inen yavru ayı, araç çarpması sonucu öldü.

Bartın-Kastamonu kara yolunun Ahatlar mevkiinde gece saatlerinde yol kenarında hareketsiz yatan yavru ayıyı gören bir sürücü, durumu jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede 1 yaşındaki dişi ayının araç çarpması sonucu öldüğü belirledi. Yavru ayı, incelemenin ardından görevliler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait kamyonete konulup götürüldü.

Veteriner hekim Tolga Kandıralı, henüz kış uykusuna yatmayan yavru ayının bir aracın çarpması sonucunda iç kanama neticesinde öldüğünü belirterek, ormana gömüleceğini söyledi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bartın-Kastamonu Karayolunda Yavru Ayı Ölümü - Son Dakika

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