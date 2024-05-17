Bartın Valisi Nurtaç Arslan Başkanlığında Yaz Mevsimi Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan Başkanlığında Yaz Mevsimi Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Bartın Valisi Nurtaç Arslan Başkanlığında Yaz Mevsimi Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Bartın Valisi Nurtaç Arslan başkanlığında, Yaz Mevsimi Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sahil bantlarında alınacak tedbirler, orman yangınları, sel ve taşkın olayları, trafik tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş gibi konular değerlendirildi. İlgili kurumlar üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri ve koordineli bir şekilde çalışmaları konusunda talimat verildi.

17.05.2024 16:56
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan başkanlığında, Yaz Mevsimi Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından sunum yapıldı.

Vali Arslan, sahil bantlarında alınacak tedbirler, orman yangınları, yaşanabilecek sel ve taşkın olayları, trafik tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş, çevre kirliliği gibi konuların değerlendirildiği toplantıda, ilgili kurumların üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri ve koordineli bir şekilde çalışmaları konusunda talimat verdi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ersin Aslan, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yavuz Daylak, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, daire amirleri ve kurum temsilcileri katıldı.

Ulus'ta Okul Öncesi Eğitim Şenliği

Ulus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunda "Okul Öncesi Eğitim Şenliği" düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler tarafından gösteri sunulmasının ardından sergi açıldı.

Sergiyi gezen Kaymakam Fırat Kadiroğlu, öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

-BARÜ'de Öğretmenim Şenliği

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) "10. Öğretmenim Şenliği" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kutlubey Yerleşkesinde 3 gün boyunca kültür sanat seminerinden müzik dinletisine, atölyelerden bilimsel deneylere kadar farklı alanlarda gerçekleştirilen etkinliklerle, geleceğin öğretmen adayları hem eğlendi hem öğrendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, gelecek nesilleri yetiştiren en önemli bileşenin öğretmenler olduğunu vurgulayarak, "Yeni nesiller yetiştirme sorumluluğuyla geleceğe hazırladığımız öğrencilerimizin, her anlamda yetkin ve nitelikli bireyler olarak mezun olmaları için büyük gayret sarf ediyoruz. Güçlü, akademik ve idari insan kaynağımızla bilim ve teknoloji ışığında her gün daha iyisi için çalışıyoruz. Her yıl düzenlediğimiz bu etkinliklerin de geleceğin öğretmenlerinin iyi öğrenciler yetiştirmeleri ve kendilerini geliştirmeleri noktasında yol gösterici olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın Valisi Nurtaç Arslan Başkanlığında Yaz Mevsimi Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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