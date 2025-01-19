Barzani, BAE ve Ürdün ile Görüşmeler Yaptı

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

IKBY Hükümetinden Barzani- Al Nahyan görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Görüşmede BAE ile IKBY arasında çeşitli sektörlerde işbirliği ve koordinasyonun genişletilmesi fırsatları ile Irak ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Barzani, Amman'da Kral 2. Abdullah'la görüştü

Barzani ayrıca, Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Barzani- Kral 2. Abdullah görüşmesinde, çeşitli alanlarda ikili işbirliği ve koordinasyonun artırılmasının yanı sıra Suriye'de istikrar ve güvenlik ile Gazze'deki ateşkesin sürdürülmesinin önemi ele alındı.