Başak Cengiz Kreş ve Gündüz Bakımevi Açıldı... Özgür Özel: "Türkiye, Hem Sığınmacıları Göndermeli Hem Kendi Gündemine Dönmelidir."

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de yaşanan gelişmelere ve Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin olarak, "Türkiye'nin Suriye politikası, 13 yılda büyük kayıplara sebebiyet vermiştir. Bir an önce Türkiye, hem sığınmacıları göndermeli hem kendi gündemine dönmelidir. Türkiye'nin gündemi, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşıdır. Emekliler için geçim haktır, bir asgari ücret şarttır" dedi.

Yenimahalle Belediyesi'nin, 9 Kasım 2021 günü İstanbul'da uğradığı kılıçlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Mimar Başak Cengiz anısına inşa ettiği "Başak Cengiz Kreş ve Gündüz Bakmıevi"nin açılışı bugün yapıldı. Açılışa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Ankara milletvekilleri katıldı. Özel, şunları kaydetti:

"Binlercesini daha açmak için iktidara yürüyoruz"

"Türkiye'de kreş sayımız 700'e dayandı. Belediye başkanları toplantısında kararlaştırdık, bu sayıyı 2025 yılında bine çıkaracağız. Bininci kreşi açtığımız gün hep birlikte diyeceğiz ki, 'Bin tanesini açtık, binlercesini daha açmak için iktidara yürüyoruz.' SGK borçlarını sürekli tekrar eden Tayyip Erdoğan'a şunu ifade ediyorum, bütün Türkiye'nin önünde: SGK'nın en büyük borçlusu senin yandaş şirketin. İkinci büyük borçlusu senin müteahhit şirketin. Üçüncü büyük borçlusu senin akraba şirketin. 4, 5, 10 hepsi sana yakın şirketler. Bekliyorlar, 'Reis af çıkaracak faizi silecek, bölecek.' Şimdi gırtlağımıza çökecekler, kendi deyimleriyle silkeleyecekler, paraları kesecekler, sonra yandaşları için yapılandırma çıkaracaklar. Millet bu kötülüğü görsün. Bu kötülükle kesilen bu para belediye emekçisinin maaşıdır. Kesilen bu para kreşe gidecek çocuğun kreşte içeceği süttür, onun öğretmeninin, eğiticisinin maaşıdır. Kesilen para nerede sıkışırsa, öğrenciye sabah sıcak dağıtılan çorba, okul önünde dağıtılmak istenip engellenen sıcak yemek, okulda yapılan temizlik, dökülen asfalt... Bunlara engel olmaya çalışanlar 100 liranın 10 lirasının peşine düşmüşler, bunlar size yapılan hizmetlerdir, 90 lira yandaş şirketlerin ödenmeyen SGK'larıdır. Varsa cesaretiniz lütfen açıklayın, SGK'ya kimin kaç para borcu var, hangi şirket ne zamandır ödemiyor?

"Yandaşlarının vergi borçlarını affetmek için bütçeye 701 milyar lira kaynak koydular"

Türkiye'nin mağdur insanları, mazlum insanları, yoksul insanları boğazınızdan geçecek paraya belediyeler üzerinden göz dikenler, yandaşlarının vergi borçlarını, SGK borçlarını affetmek için bütçeye 701 milyar lira kaynak koydular. Kaynak koyuyorlar ama diğer yandan bütün emeklilere 33 milyar lira zam veriyorlar, onu da çok görüyorlar.

"Nerede demokrasiden uzak bir tek adam var, onların rejimlerinin hepsi yıkılsın"

Bütün hafta sonu konuştu. İl il geziyor, konuşuyor. Güya morali düzeldi. Ne olmuş? Suriye'de Esad rejimi yıkılmış, yıkılsın. Dünyadaki bütün diktatörler yıkılsın. Nerede demokrasiden uzak bir adam var, nerede bir tek adam var, onların rejimlerinin hepsi yıkılsın. Esad rejimi yıkılmış, 'Ben haklı çıktım' diyor. Sen ne haklı çıktın? 13 sene önce demiş ki 'Biz gideceğiz, Emevi Camii'nde namaz kılacağız.' O namaz bu namaz mı? Arada 13 yıl, 238 tane şehit, 200 milyar dolar kayıp var. 4 buçuk milyon da sığınmacı Türkiye'nin dört bir yanında var. İlk gün hepsi dönüyorlar diye yalandan Çin'den otoban görüntüleri, kapılarda yığılma görüntüleri.. Ama giden falan yok. Bu şartlarda da gitmez. Ne yapmak lazım?

"Göç politikalarıyla ilgili önerileri hazırlayıp Türkiye'nin önüne koyacağız"

CHP yarın sabah Göç Politikaları Danışma Kurulu'nda beş saatlik bir çalıştay yapıyor. Hemen ardından Parti Meclisi'ni bu gündemle topluyor, MYK da bu gündemle çalışmalarını yapacak ve Türkiye'nin önüne göç politikalarıyla ilgili, burada bulunanların hızla güvenle ve geri dönmemek üzere memleketlerine gitmelerini sağlayacak gerekli önerileri hazırlayıp Türkiye'nin önüne koyacağız. Bunun başka çaresi yoktur, devlet ciddiyeti bunu gerektirir. Oysa kendisi diyor ki 'Kalmak isteyen kalsın, başımızın üstünde yeri var.' O senin başının üstünde oturmuyor. Bizim açlarımızın aşının üstünde oturuyor. İşsizimizin işinin üstünde oturuyor. Sen sarayda oturuyorsun, sen Atatürk Orman Çiftliği'nin üzerine kaçak yaptırdığın sarayda oturuyorsun. Ama o Suriyeliler burada gencimizin yerine işe giriyor, yoksulumuzun yerine karnını doyuruyor. Emeklimin kullandığı ilacın yüzde 10'u maaşından kesiliyor. O ücretsiz kullanıyor.

"AK Parti politikaları sığınmacı yaratır. AK Parti'nin Genel Başkanı Türkiye'yi sığınmacı cennetine çevirir"

Bugüne kadar hiç sığınmacıya düşmanca söz söylemedik. Ne Fethi Başkan ne Mansur Başkan ne CHP'li bir başkan ne de CHP'li bir siyasetçi. Biz dedik ki 'Biz sığınmacılara değil, sığınmacı yaratan politikalara düşmanız; sığınmacı yaratan politikacıların karşısındayız. Türkiye'de CHP'nin dediği yapıldı diye bir tane sığınmacı gelmedi. Ama Tayyip Erdoğan'ın dedikleri yapıldı diye 4 buçuk milyon sığınmacı geldi. AK Parti politikaları sığınmacı yaratır. AK Parti'nin Genel Başkanı Türkiye'yi sığınmacı cennetine çevirir. CHP ise bunun karşısında hep doğru önerileri getirir. Bunun için çalışmaya, bunun için her şeyi doğru zamanda doğru şekilde söylemeye devam edeceğiz.

"13 yılın sonunda Türkiye'yi büyük bir belanın içine sokarak şimdi gelinen durumdan memnun olamazsın"

Diyor ki, 'Bunlar Baasçı.' Baasçı değiliz, olmadık, asla böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Bu parti ilk günden son güne Esad'a 'Esad' dedi, ne tatil yaptı ne methiye düzdü, Suriye için sadece demokrasi söyledi. Sen 'Katil Esad', 'eli kanlı' dediğinle tatile gittin, biz aynı yerde duruyorduk. Boğaz boğaza geldin, aynı yerde duruyorduk. Hep çözüm önerilerini söyledik. 13 yılın sonunda sığınmacı yaratarak, para kaybederek ve Türkiye'yi büyük bir belanın içine sokarak şimdi gelinen bu durumdan memnun olamazsın. Ayrıca bakın bana diyor ki 'Sen Esad ile görüşmek istedin.' Evet istedim. Ben de söyledim, daha önceki dönemlerde de defalarca söyledik. Diyalog kurulmalı, demokrasiye davet edilmeli, Suriye'de yeni bir hükümetle yeni bir anlayışla birlikte bütün Suriye'yi temsil eden bir demokratik yapı kurulmalı. Seçimler yapılmalı, herkes evine ulaşmalı. Biz, 'Sığınmacılar dönsün diye Esad'la görüşelim, onu demokrasiye davet edelim' dedik.

"Türkiye, hem sığınmacıları göndermeli hem kendi gündemine dönmelidir"

Hiç çizgisini değiştirmeden doğruyu savunan CHP burada. İsrail ile ABD anlaşmış Esad'ı indirmek için. HTŞ'yi ki onları orada tutma görevi İdlib'de bizdeyken, onları silahsızlandırmayı Astana'ya göre bizimkiler söz vermişken, oradan HTŞ çıkıyor, Şam'a yürüyor. Anlaşmışlar, ordu direnmiyor. Anlaşmışlar, başbakan teslim oluyor. Esad 'İstifa ettim' deyip planlandığı gibi kaçıp gidiyor. Bizimkinin dünyadan haberi yok. İki gün önce 'Bunların olması doğru değil' diyor, şimdi çıkmış buradan kahramanlık hikayesi anlatıyor. Türkiye'nin Suriye politikası, 13 yılda büyük kayıplara sebebiyet vermiştir. Bugün Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanmalı. İçerideki Arap, Kürt, Türkmen, Dürzi'sinin temsil edildiği bir merkezi yapı kurulmalı. Orada bölünmeye, çatışmaya asla olanak verilmemeli. Verilirse yeni göç dalgaları olur. Orada askeri düzen sağlanmazsa, siyasi düzen sağlanmazsa, ekonomik düzen sağlanmazsa buradan oraya kimse gitmez. Bunun için doğrular yapılmalıdır. Eskiden olduğu gibi savaş kışkırtıcılıkları, orada düzensizliğe sebebiyet verecek hiçbir şey yapılmamalıdır. Bir an önce Türkiye, hem sığınmacıları göndermeli hem kendi gündemine dönmelidir.

"30 bin liranın altındaki asgari ücret açlığın yükselmesine sebebiyet verir"

Türkiye'nin gündemi, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşıdır. Emekliler için geçim haktır, bir asgari ücret şarttır. Asgari ücret bir yıldır 17 bin lira alıyor. Seçimden önce asgari ücrete yılda üç kez daha zam yapabileceğini söyleyen Erdoğan, geçen sene asgari ücrete bir kuruş zam yapmadı. 'Asgari ücrete çok zam verirsem, enflasyon yükselir' diyor. Bir yıl boyunca hiç zam yapmadın, yüzde 50 enflasyon var. Şimdi asgari ücretli hakkını almalıdır. TÜİK'e göre enflasyon yüzde 50, yüzde 25 zam yapmayı planlıyorlar. Asgari ücretlinin gerçek enflasyonu yüzde 76'dır. Asgari ücretliye 30 bin liranın altında verilecek her maaş yoksulluğun tırmanmasına, açlığın yükselmesine, vatandaşın zor durumda kalmasına sebebiyet verir. Onun için emeklilere bir asgari ücret istiyoruz, ayrıca asgari ücretin 30 bin lira olmasını ve gelecek sene temmuzda enflasyon zammı almasını istiyoruz. 'Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz' diyoruz. CHP, 30 bin liralık asgari ücret alınana kadar büyük bir mücadele verecek, emeklilere de bir asgari ücret verilene kadar mücadelesini sürdürecek."

(SON)