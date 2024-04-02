Başak Demirtaş, Van'da mazbata kararına tepki gösterdi

Başak Demirtaş, resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasına rağmen mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi kararına tepki göstererek, "Herkes halk iradesine saygı duymalı, herkes halkın kararını savunmalı. Halk iradesinin yanında olmak için yarın ben de Van'dayım" dedi.
Van İl Seçim Kurulu, mazbatanın, resmi olmayan sonuçlara göre Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan yerine AKP'nin adayı Abdulahat Arvas'a verilmesini kararlaştırdı.
Halen cezaevinde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, mazbatanın AKP adayına verilmesi kararına tepki gösterdi ve yarın Van'a gideceğini açıkladı. Demirtaş'ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Van halkının kararına müdahale asla ama asla kabul edilemez. Herkes halk iradesine saygı duymalı, herkes halkın kararını savunmalı. Halk iradesinin yanında olmak için yarın ben de Van'dayım."
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Van'da seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan yerine AK Partili aday Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesi ortalığı karıştırdı. DEM Parti Eş Genel Başkanları, Zeydan'ın terör örgütü PKK'yı övücü sözleriyle ilgili soruya sert tepki gösterdi. Yüksek Seçim Kurulu, Zeydan'ın yerine Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi ve mazbata verdi.
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