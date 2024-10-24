Başakşehir, Celje\'ye 5-1 Yenildi

(ANKARA)- RAMS Başakşehir, Konferans Ligi ikinci maçında konuk olduğu Slovenya ekiplerinden Celje'ye 5-1 mağlup oldu.
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci maçında yarın deplasmanda Slovenya'nın Celje takımıyla karşı karşıya geldi. Celje Stadı'nda Saat 19.45'te başlayan maçta Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan hakem Oleksii Derevinskyi düdük çaldı.
Ev sahibi Celje 5. dakikada Tamar Svetlin, 30. dakikada İvan Brniç ve 34.dakikada Svit Seşlar'ın attığı golle ilk yarıyı 3-0 galip kapattı.
Celje 51. dakika Armandas Kucys'in golüyle durumu 4-0 yaptı. Başakşehir 75. dakikada Dimitris Pelkas'ın golüyle farkı 3'e indirdi. 77. dakikada Celje'nin oyuncusu Armandas Kucys tekrar farkı 4'e çıkartan golü attı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir deplasmandan 5-1 mağlup ayrıldı.
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