Başakşehir'de Çocuk Darbede Baba Serbest - Son Dakika
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Başakşehir'de Çocuk Darbede Baba Serbest

Baba C.O., çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı, serbest bırakıldı.

24.09.2024 16:17
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Başakşehir'de çocuğunu darbeden baba sevk edildiği hakimlikçe ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, şiddet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün akşam bir kişinin çocuğuna şiddet uyguladığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

İhbardaki adrese gelen ekipler, baba C.O'yu polis merkezine götürürken, çocuk ise koruma altına alındı.

C.O'nun, verdiği testleri oğlunun beklenenden kısa sürede çözmesine inanmadığı ve bu yüzden çocuğa şiddet uyguladığı öğrenildi.

Şüpheli baba, emniyetteki işlemlerinin ardından "çocuğa karşı şiddet" suçundan adliyeye sevk edildi.

C.O. sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, şiddet gören çocuk Yetiştirme Yurdu'na teslim edildi.

Öte yandan, babanın oğluna şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başakşehir'de Çocuk Darbede Baba Serbest - Son Dakika

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