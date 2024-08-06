Başakşehir'de düğün konvoyuna para cezası

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Başakşehir'de, düğün konvoyuyla trafik akışını engellenmesi ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 sürücüye toplam 13 bin 687 lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, 3 Ağustos'ta, Başakşehir 4. Etap'ta düğün konvoyunda trafik akışının engellenmesine yönelik sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Konvoyda araçlarını durdurup uzun namlulu silahlarla havaya ateş eden sürücülerin M.C, S.Ç, Y.A. ve M.K. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliye Karayolları Trafik Kanunu'nun "Araçların zorunlu olmadıkça diğer araçların ilerleyişini engellemek", "Saygısızca araç kullanmak", "Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak" ve "Yayaların taşıt yolu üzerinde trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmak" ve "Aracın tescil plakasını kapatmak" maddelerinden toplam 13 bin 687 lira para cezası kesildi.

Şüphelilerin havaya ateş açılmasıyla ilgili adli işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.