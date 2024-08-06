Başakşehir'de düğün konvoyuna para cezası - Son Dakika
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Başakşehir'de düğün konvoyuna para cezası

Başakşehir'de düğün konvoyuyla trafik akışını engellenmesi ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 sürücüye toplam 13 bin 687 lira para cezası kesildi.

06.08.2024 10:54
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Başakşehir'de, düğün konvoyuyla trafik akışını engellenmesi ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 sürücüye toplam 13 bin 687 lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, 3 Ağustos'ta, Başakşehir 4. Etap'ta düğün konvoyunda trafik akışının engellenmesine yönelik sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Konvoyda araçlarını durdurup uzun namlulu silahlarla havaya ateş eden sürücülerin M.C, S.Ç, Y.A. ve M.K. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliye Karayolları Trafik Kanunu'nun "Araçların zorunlu olmadıkça diğer araçların ilerleyişini engellemek", "Saygısızca araç kullanmak", "Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak" ve "Yayaların taşıt yolu üzerinde trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmak" ve "Aracın tescil plakasını kapatmak" maddelerinden toplam 13 bin 687 lira para cezası kesildi.

Şüphelilerin havaya ateş açılmasıyla ilgili adli işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başakşehir'de düğün konvoyuna para cezası - Son Dakika

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