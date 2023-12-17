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Başakşehir'de düğün konvoyunda kurusıkı tabanca ve av tüfeğiyle havaya ateş edilmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Başakşehir'de düğün konvoyunda kurusıkı tabanca ve av tüfeğiyle havaya ateş edilmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyunda av tüfeği ve tabanca ile havaya ateş edildiğine dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Şüpheliler, olayda kullanılan silahlarla birlikte yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Başakşehir\'de düğün konvoyunda kurusıkı tabanca ve av tüfeğiyle havaya ateş edilmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı
17.12.2023 - 12:45,
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Başakşehir'de düğün konvoyunda kurusıkı tabanca ve av tüfeğiyle havaya ateş edilmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyundaki bazı kişilerin av tüfeği ve tabancayla havaya ateş ettiklerine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Kayabaşı Mahallesi'nde düğün konvoyunda havaya ateş açanların C.D. ve O.D. ile yaşları küçük Ç.D. ve T.D. oldukları belirlendi.

Şüpheliler olayda kullanılan av tüfeği ve 3 kuru sıkı tabancayla yakalandı. Çalışmaların devamında, ruhsatsız av tüfeğinin sahibi İ.D. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, Son Dakika

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