Başakşehir\'de kamyonun bahçeye devrilme anı güvenlik kamerasında

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Özgür EREN/ İSTANBUL, BAŞAKŞEHİR'de yokuş aşağı inen ayna yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu caminin bahçesine devrildi. O sırada yolda yürüyen bir kişi kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yayanın kamyonun altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Altınşehir Mahallesi Bahçeşehir Esenyurt Yolunda saat 06.15 sıralarında meydana geldi. 41 AHE 959 plakalı kamyonun şoförü yokuş aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonun yolda hızla ilerlediği sırada, yolun karşısına geçen bir yaya saniyelerle kamyonun altına kalmaktan kurtuldu. Kamyonun üzerine geldiğini fark eden yaya koşarak kaçtı. Yayayı teğet geçen kamyon bariyerleri aşarak 5 metre yükseklikten caminin bahçesine devrildi. Kazayı gören sürücüler kamyon şoförünü aracın ön camını kırarak kurtardı. Hafif şekilde yaralanan kamyon sürücüsü ambulansle hastaneye kaldırıldı.

KOŞARAK SANİYELERLE KURTULDU

Kamyonda bulunan yaklaşık 20 ton ağırlığındaki ayna kullanılamaz hale geldi. Kaza ve yayanın son anda koşarak kamyonun altında kalmaktan kurtulma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görgü tanığı Sabri Balaban, "Kamyon virajı alamayarak devrildi. Kamyon ayna yüklüydü. Kamyon caminin bahçesine devrildi. Bizde insanlara zarar gelmesin diye camları topluyoruz" dedi.