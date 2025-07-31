Başakşehir\'de Kamyonet Devrildi

Başakşehir, TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu.
TEM Otoyolu Olimpiyat Stadı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametine iki şerit trafiğe kapatılırken, kaza nedeniyle yoğunluk oluştu.
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