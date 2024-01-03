 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başakşehir'de kargo aracı viraja girerken devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir'de kargo aracı viraja girerken devrildi

Başakşehir'de bir kargo aracı viraja girerken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Aracın aynı anda geçen bir İETT otobüsüne çarpmaması olası bir faciayı önledi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Başakşehir\'de kargo aracı viraja girerken devrildi
03.01.2024 - 11:45,
Abone Ol

BAŞAKŞEHİR'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kargo aracı viraja girerken devrildi. Aracın aynı anlarda geçen bir İETT otobüsüne çarpmaması olası faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi 15'inci Bölge'de meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan kargo aracı, viraja girdiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Aynı anlarda yakından geçen bir İETT otobüsü ise kazaya karışmaktan son anda kurtuldu. Kargo aracının şoförünün hafif yaralandığı kaza anı güvelik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İETT, Ulaşım, Güvenlik, İstanbul, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de kargo aracı viraja girerken devrildi - Son Dakika


12:54
Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19
'Hanginize sıkayım?' diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48
Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi

Son Dakika
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 13:11:39. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir'de kargo aracı viraja girerken devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement