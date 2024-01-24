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Başakşehir'de Simit Alırken Arabası Çalındı - Son Dakika
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Başakşehir'de Simit Alırken Arabası Çalındı

Başakşehir'de sabah işe gitmeden önce fırına simit almak için uğrayan Ömer Karagün, aracını çalışır halde bırakarak içeri girdi. Peşinden otomobille gelen şüpheli ise saniyeler içerisinde hafif ticari aracı çalarak uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, aracın sahibi Karagün, 'Vicdanı varsa ya bir yere bıraksın, ya da getirsin aldığı yere koysun' diyerek hırsıza seslendi. Karagün, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Başakşehir\'de Simit Alırken Arabası Çalındı
24.01.2024 - 13:01,
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BAŞAKŞEHİR'de sabah işe gitmeden önce fırına simit almak için uğrayan Ömer Karagün, aracını çalışır halde bırakarak içeri girdi. Peşinden otomobille gelen şüpheli ise saniyeler içerisinde hafif ticari aracı çalarak uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, aracın sahibi Karagün, "Vicdanı varsa ya bir yere bıraksın, ya da getirsin aldığı yere koysun" diyerek hırsıza seslendi.

Olay, dün saat 06.30 sıralarında Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Yenibosna'daki işine gitmeden önce simit almak için fırına uğrayan Ömer Karagün, hafif ticari aracını çalışır halde bırakarak içeri girdi. Bu sırada Karagün'ün peşinden otomobille gelen şüpheli ise aracın sağ koltuğundan geçerek sürücü koltuğuna oturdu. Şüpheli aracı alarak hızla uzaklaştı. Simidini aldıktan sonra dışarı çıkan Ömer Karagün, aracını yerinde bulamayınca şaşkına döndü. Aracının çalındığını anlayan Karagün, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

"ARACI ÇALIŞIR HALDE BIRAKTIM"

Sabah işe gitmeden önce fırına uğradığını belirten Ömer Karagün, "Sabah saat 06.30 gibi evimden çıktım işe gitmek üzere. Bu fırından zaten her zaman sabahları simidimi, poğaçamı, kahvaltımı alırdım. Her zamanki gibi bugün de geldim, aldım. İçeride 2-3 dakika durdum, durmadım. Arabayı çalışır halde bıraktım, stop etmeyi unuttum. Girdim içeriye, çıktığımda araba yoktu, çalınmış. Karakola gittim" dedi.

"VİCDANI VARSA BİR YERE BIRAKSIN"

Aracını çalanlara seslenen Karagün, "Valla helal lokma. Vicdanı varsa ya bir yere bıraksın, ya da getirsin aldığı yere koysun. Diyeceğim bu. Yapacak bir şey yok. Alnımızın teri, kaç senelik emeğimiz. Bir ailenin kaç yıllık emeği. Bu kadar kolaysa bilmiyorum nasıl insan yetiştiriyorlar, nasıl çocuk büyütüyorlar. Ben bu yaşıma geldim, ne harama el uzattım ne de hırsızlık düşündüm. Bu insanlar nasıl böyle yapıyor, ben şaşırıyorum. Arabamın bulunmasını istiyorum. Yapanlardan da sonuna kadar davacıyım" şeklinde konuştu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Ömer Karagün'ün fırının önünde çalışır halde bıraktığı hafif ticari aracın çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Ömer Karagün aracından inerek fırına girerken, peşinden otomobille gelen şüpheli ise çalışan araca yöneldi. Araca binen şüpheli, geldiği otomobilin peşine takılarak hızla uzaklaştı. Fırından çıkan Karagün ise aracını yerinde bulamadı.

Kaynak: DHA
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