Başakşehir'de Sopalı Kavga

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Başakşehir'de, alacak meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen sopalı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Süleyman Demirel Bulvarı'nda arabasından inen kişi sopayla yol kenarında oturan kişiye "Paralar nerede?" diye bağırmaya başladı.

Karşı taraftan istediği cevabı alamayan şüpheli, elindeki sopayla karşısındaki kişiye vurmaya başladı.

Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından diğer kişi kaçtı, sopalı saldırgan ise aracına binip onun gittiği yöne doğru hareket etti.

Öte yandan sopalı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.