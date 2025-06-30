Başakşehir'de refüje çıkarak trafik levhasına ve ağaca çarpan taksinin sürücüsü yaralandı.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 THZ 14 plakalı taksi, refüje çıkarak trafik levhası ile ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle refüjdeki bazı levha ve ağaçlar zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de Taksi Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?