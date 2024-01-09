Başakşehir FK maçının ardından

Çağdaş Atan: Bazı itibarsızlaştırmalar görsem de bunlara cevap vermeden devam ediyoruz

Sami Uğurlu: Fiziksel olarak çok fazla karşılık veremedik

Olgucan KALKAN-Serhan TÜRK/ İSTANBUL,(DHA) - Süper Lig'de ertelenen 16'ncı hafta karşılaşmasında Başakşehir FK deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kasımpaşa'nın fizik gücünün yüksek olduğunu ve bunun için rotasyon yaparak bu maça çıktıklarını belirten Çağdaş Atan, 'Oynaması çok zor bir takıma karşı oynadık. Bizden 1 gün fazla dinlendiler. Rotasyon yapmak istedik. Bunun işe yaraması bizi mutlu etti. Bütün oyuncularım oyuna hakim durumdalar. İyi çalışıyorlar. Herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Rotasyonun sıkıntı yaratmayacağını biliyorduk. Kasımpaşa fiziksel olarak oynayan bir takım. Uzun toplar atıp Aytaç ve Hajradinovic ile ikinci topları alıp coşkulu atak yapıyorlar. Emirhan, Onur ve Berkay ile rakibimize bunu yaptırmadık. İkinci yarı istediğimiz oyunu oynadık. İlk yarının sonunda belki de 1-1 içeri girecektik. Devrede 2 ve 3'üncü golü aramamız gerektiğini söyledik. Toptan 2-0'dan sonra erken vazgeçtik. Sonrasında kusursuz oynadık. Keny iki tarafta da iyi oynadı. 8 maçtır farklı formasyonla oynuyoruz. Çok fazla gol yemeden devam ediyoruz. Her maç final. Önümüzde final gibi düşündüğümüz Alanyaspor maçı var. Gelişmeye devam edeceğiz. Bazı itibarsızlaştırmalar görsem de bunlara cevap vermeden devam ediyoruz. Sami hoca ile toparlanmış bir Kasımpaşa vardı. Onlara da başarılar diliyoruz' ifadelerini kullandı.

'ROTASYONUN PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜYLE ALAKASI YOK'

Yaptıkları rotasyonun performans düşüklüğü nedeniyle olmadığını söyleyen Çağdaş Atan, 'Performans düşüklüğüyle alakası yok. Oyuncularımın hepsinden memnunum. Oyuncularım formasyona ve değişikliklere cevap verecek durumdalar. İşe akıl yoruyorlar. Onları futbol, formasyon konuşuyorken görüyorum mutlu oluyorum. Rotasyondaki asıl hedefimiz Kasımpaşa'nın fiziksel gücüne karşı koyabilmekti. İstediğimiz karşılığı almış olduk' şeklinde konuştu.

'DUBOIS İLE İLGİLİ SEZON SONUNDA FARKLI ŞEYLER KONUŞABİLİRİZ'

Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya dahil olan Dubois'nın takımda çok mutlu olduğunu dile getiren Atan, 'Dubois ile ilgili bize gelen bir bilgi yok. Dubois ile çok mutluyuz. O da burada olmaktan çok mutlu. Hem sürekli oynuyor hem de katkı veriyor. İki bekimizi de orta saha olarak kullanabiliyoruz. Ömer Ali de iyileşti ve aralarında rekabet var. Sezon sonunda farklı şeyler konuşabiliriz. Ancak şu anda vazgeçmek gibi bir planımız yok' dedi.

SAMİ UĞURLU: FİZİKSEL OLARAK ÇOK FAZLA KARŞILIK VEREMEDİK

Zor bir maç oynayacaklarını bilerek sahaya çıktıklarını ifade eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 'Karşımızda iyi bir takım, iyi kadro var. Geniş kadroya sahip olduklarını için de rotasyon yapma şansına sahiplerdi. Oyunun sonunda yorulacağımızı tahmin etmiştik. 4 maç arka arkaya, aynı kadroyla 90 dakika oynamak takımı fiziksel olarak aşağı çekebiliyor. İlk yarıda oyunu biraz tutarak orta sahada bire bir eşleşerek geçişlere izin vermemeye çalıştık. Geri düşünce baskıyı değiştirdik. Devre arasına berabere ya da önde girebilirdik. Ancak pozisyonları değerlendiremedik. Mağlup girdiğimiz için de biraz daha risk almamız gerekiyordu. İkinci yediğimiz geçiş golü, bizi oyundan düşürdü. Biraz daha tempoyu yükseltebilirdik. Arka arkaya maçlar buna çok müsaade etmedi. Oyuna ortak olabileceğimiz zamanlar oldu. Basit goller yedik. İlk gol özellikle. Yine 3'üncü gol duran toptan. Riskleri aldığınız zaman bu skorlar kaçınılmaz oluyor. Başakşehir ve Çağdaş Hoca'yı tebrik ediyorum. Oynadıkları oyuncular ligin ortalamasının üstünde. Fiziksel olarak çok fazla karşılık veremedik' şeklinde konuştu.