Başakşehir Sanayi Sitesinde Oto Yedek Parça Dükkanında Yangın Çıktı

BAŞAKŞEHİR Sanayi sitesinde bulunan oto yedek parça dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dükkandan hasar oluştu.

Dolapdere Sanayi Sitesi 4. Adada bulunan oto yedek parça dükkanının bilgisayar odasında saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Odadan dumanların çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Dumanlar kısa sürede tüm iş yerini sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dükkanda hasar oluştu.

Yangını gören Kazım Çalışkan, "Yedek parça dükkanında yangın çıktı. Aşağıdan çıktığını söylüyorlar ama bilemiyoruz. Yoğun duman var, ölen ya da yaralanan yok çok şükür" dedi.