Başarır'dan Özdağ'a Sert Eleştiri

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ümit Özdağ'ı eleştirdi, "Dün söylediğinle, bugün söylediğin tamamen çelişiyor. Öncelikle söyleyeyim ki, düne kadar elini öptüğün Devlet Bahçeli'ye laf söyleyemiyorsun çünkü cesaret edemiyorsun" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a tepki gösterdi.

Başarır, şunları söyledi:

"Bak Ümit Özdağ, sen kaytansız bir fırıldaksın. Dün söylediğinle, bugün söylediğin tamamen çelişiyor. Öncelikle söyleyeyim ki, düne kadar elini öptüğün Devlet Bahçeli'ye laf söyleyemiyorsun çünkü cesaret edemiyorsun. Düne kadar hoca efendi dediğin Fetullah Gülen'e bugün hakaretler ediyorsun. Hatta onun bir numaralı adamı Enver Altaylı'nın kitabında ön söz yazıyorsun. Sen nasıl bir adamsın? Ha hoca efendi demişken, hoca efendi, sen bir profesörsün. Daha tweetinde milletvekili yazmayı beceremiyorsun ama bana tweet atıyorsun. Bak gereksiz ve yetersiz adam, biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Bugün Genel Başkanım Devlet Bahçeli'ye de senin gibi az düşünüp çok konuşan tiplemelere de çok güzel cevap verdi. Devletimizle ilgili 1 santim geri atmayız. Bizim tavrımız net. Genel Başkanımız'ın devletle, toprakla ilgili videosunu bir kez daha dinle. Umudum yok ama anlayacaksın ne dediğini. Sen bir tepkin varsa, bir cesaretin varsa eğilip elini öptüğün Devlet Bahçeli'ye git tüm serzenişlerini, hakaretlerini et. Hadi bakalım."