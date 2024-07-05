Başbağlar köyünde PKK'nın katlettiği siviller anıldı - Son Dakika
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Başbağlar köyünde PKK'nın katlettiği siviller anıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 31 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 33 sivili anma programı düzenlendi. Programda, hain saldırıya ilişkin fotoğraflar sergilendi. Dernek başkanı ve Fatih Belediye Başkanı, acı olayların toplumu birleştirmesi gerektiğini vurguladı.

05.07.2024 17:37
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 31 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 33 sivili anma programı düzenlendi.

Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneğince Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın yapıldığı alanda, hain saldırıya ilişkin fotoğraflar sergilendi.

Dernek Başkanı Mehmet Ali Dikkaya konuşmasında, 31 yıldır adalete kavuşma ümidiyle hareket ettiklerini belirterek "Bu yöndeki mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz, unutmayacağız ve katiyen unutturmayacağız. 31 yıl önce Başbağlar'da yanan zalimin ateşi sönmemiş ve kara dumanı da halen dağılmamıştır. Madımak'ta ve Başbağlar'da katliam düzenleyen zalimler, Allah'ın izniyle ve milletimizin feraseti sayesinde kirli emellerine ulaşamadılar ve hiçbir zaman da ulaşamayacaklar." ifadelerini kullandı.

TBMM'de komisyon kurularak Başbağlar katliamıyla ilgili inceleme yapılmasını istediklerini belirten Dikkaya, Kültür Bakanlığınca Başbağlar'da yaşananların beyaz perdeye aktarılmasını, Başbağlar dosyasının da Devlet Denetleme Kurulunca yeniden incelemeye alınmasını talep ettiklerini söyledi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da ülkeyi ve milleti yasa boğan katliamın acısının hala yüreklerde olduğunu belirterek "Aziz milletimiz, her zaman bu acılara karşı tek vücut olmuş ve oyunları bozmuştur. Dün de böyleydi, bugün de böyle. Başbağlar ve Madımak'taki katliam aynı kötü eller tarafından düzenlendi. Madımak'ta ve Başbağlar'da yapılanlar toplumu karşı karşıya getirmek içindi." diye konuştu.

Turan, geçmişte yaşanan acılardan ders çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başbağlar köyünde PKK'nın katlettiği siviller anıldı - Son Dakika

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