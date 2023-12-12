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BASE 7. edisyonu yarın açılıyor

Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun sanatçıların yapıtlarını aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturan BASE'nin 7. edisyonu yarın kapılarını sanatseverlere açıyor. 26 şehirde 38 üniversiteden yeni mezun 120 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, 17 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

BASE 7. edisyonu yarın açılıyor
12.12.2023 - 21:57,  Güncelleme: 21:59
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Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun sanatçıların yapıtlarını aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturan BASE'nin 7. edisyonu yarın kapılarını sanatseverlere açıyor.

Bu yıl Akaretler Sıraevler'de gerçekleştirilecek sergide, 26 şehirde 38 üniversiteden yeni mezun 120 sanatçının resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya, grafik tasarım ve geleneksel Türk sanatları gibi farklı disiplinlerde üretilen 130 eseri yer alıyor.

Etkinliğin ön gösteriminde AA muhabirine açıklamada bulunan BASE Kurucu Ortağı Ali Kerem Bilge, her yıl farklı bir jürinin seçkisiyle yeni mezun sanatçılara yer vermeye çalıştıklarını belirterek, "Sanatın tüm dallarında isimleri sanatseverlerle buluşturacağız. Bu yıl yedinci yılımıza giriyoruz, bu yüzden sanat sevgisine ve üretimine devam eden sanatçıları tebrik ediyorum." dedi.

Bilge, Türkiye'nin zengin kültürel geçmişe sahip bir coğrafya olduğuna işaret ederek, "100 yıllık tarihinde tabii ki inişler çıkışlar yaşadı ama sanat alanında da hem kamu hem özel alanda olsun ciddi bir dinamizm oluştuğuna şahit oluyoruz. Kültür sanat yaşamımızla ilgili ciddi bir tutkumuz, büyük hedeflerimiz var. Bunların hepsini birbirine tamamlayıp daha büyük bir ekosistemi hayata getirmeyi istiyoruz. Türk çağdaş sanatçısının dünyada ifade edeceği çok şey var. Bu alana katkı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Her yıl sanat dünyasından tanınan isimlerin yer aldığı seçici kurula sahip olan BASE'nin 2023 yılı başvurularını Ahmet Doğu İpek, Alp Sime, Belkıs Balpınar, Derya Yücel, Ebru Nalan Sülün, Erkan Özgen, Erol Tabanca, Günnur Özsoy, Mehtap Baydu, Misal Adnan Yıldız, Neriman Polat, Ömer Özyürek, Selen Sarıoğlu Süloş, Tayfun Erdoğmuş, Volkan Aslan ve Yasemin Özcan değerlendirdi.

Yeni nesil sanatçıların dünyaya ve sanata bakış açılarını gözler önüne serecek etkinlik, her gün 11.00-19.00 arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Yarın kapılarını açacak BASE, 17 Aralık'a kadar Akaretler Sıraevler'de görülebilecek.

Kaynak: AA
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