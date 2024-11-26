Basın Konseyi'nden Bahçeli'ye Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Basın Konseyi'nden Bahçeli'ye Tepki

Basın Konseyi\'nden Bahçeli\'ye Tepki

Basın Konseyi, gazetecilere yönelik tehditleri ve engellemeleri kınadı, Bahçeli'den özür bekliyor.

26.11.2024 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) Basın Konseyi, İstanbul Beyoğlu'nda yapılmak istenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü eylemini haberleştirmeye çalışan gazetecilerin engellenmesine, bir polisin "gazetecileri süpürün" ifadesine ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazetecilere yönelik sözlerine tepki gösterdi. Basın Konseyi'nden yapılan açıklamada, "MHP Lideri Bahçeli'nin yine gazetecileri hedef alıp ağır tehditlerde bulunması savcıları harekete geçirmesi gereken bir suçtur. Sorumlu davranması gereken kişi ve kuruluşları bu saldırgan yaklaşımlarını terk ederek toplumsal barışa hizmet etmeye çağırıyoruz" denildi.

Basın Konseyi Beyoğlu'nda yapılmak istenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü buluşmasını  haberleştirmeye çalışan gazetecilerin engellenmesine, bir polisin "gazetecileri süpürün" ifadesine ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Halk TV'ye yönelik "Burunlarından fitil fitil getirir, alınlarını karışlarız" ifadelerine tepki gösterdi.

Basın Konseyi'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Beyoğlu'nda yapılması planlanan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü eylemini yasaklayanları, bu direnişi haberleştirmeye çalışan gazetecilerin engellenmesini, 'gazetecileri süpürün' ifadesini kullanan polis memurlarını ve MHP Lideri'nin gazetecileri yeniden tehdit etmesini kınıyoruz.

Anayasal haklarını kullanarak erkek şiddetine karşı yürümek isteyen kadınları engelleyen çevik kuvvet ekiplerinin gazetecilere karşı sergilediği tavır gazeteciliğe yönelik sansürdür. Eylemi takip etmek için İstanbul Valiliğinden akredite olan gazetecilerin çalışmasına izin vermeyen ve 'gazetecileri uzaklaştırın, gazetecileri süpürün' talimatı veren polis amirlerinin hoyratça tavırları ve muhabirleri itmesi kabul edilemez. Gazetecilerin sahada kolluk kuvvetlerince engellenmesini kınıyor, muhabirlerin halkın haber alma hakkı için çalıştığını hatırlatıyoruz.

"Bahçeli'den sözlerini geri almasını bekliyoruz"

Meclis'teki haftalık grup toplantısında konuşan MHP Lideri Bahçeli'nin yine gazetecileri hedef alıp ağır tehditlerde bulunması ise savcıları harekete geçirmesi gereken bir suçtur. 'TV'de yuvalanan MHP düşmanlarını, yorumcu müsveddelerini, Halk TV başta olmak üzere medya organlarını ve patronlarını tek tek not aldığımızı, zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi, tenhadaki özürlerinin kabul edilmeyeceğini duyuruyorum' diyen Bahçeli'den sözlerini geri almasını bekliyoruz. Sorumlu davranması gereken kişi ve kuruluşları bu saldırgan yaklaşımlarını terk ederek toplumsal barışa hizmet etmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Devlet Bahçeli, Politika, Beyoğlu, 3-sayfa, Güncel, Polis, Medya, Hukuk, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basın Konseyi'nden Bahçeli'ye Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:02 CHP lideri Özel’den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak
16:47 Sıla bebek davasında iddianame hazır İşte cani anne için istenen ceza Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
00:12 NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun
23:25 Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında ’İnönü’ Tartışması Alevlendi Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında 'İnönü' Tartışması Alevlendi
23:23 Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı
23:17 Kreş tartışmasında CHP’li Başarır ağzını fena bozdu Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu
23:04 Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor
23:04 Gaziosmanpaşa’da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı Gaziosmanpaşa'da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 18:15:42. #1.13#
SON DAKİKA: Basın Konseyi'nden Bahçeli'ye Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.