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Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları evlendi - Son Dakika
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Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları evlendi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Türkan Baylan ve Faik Çalık, mini süpürge aracıyla düğün konvoyu yaparak evlendiler.

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları evlendi
17.12.2023 - 19:28,  Güncelleme: 19:30
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KOCAELİ'de Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde mini süpürge aracı şoförü olan Türkan Baylan, aynı müdürlükte çalışan Faik Çalık ile evlendi. Baylan'ın kullandığı mini süpürge aracını çiçek ve balonlarla süsleyen çift, gelin arabası olarak kullanırken, çöp kamyonları, su tankerleri ve diğer araçların da katılımıyla oluşturulan konvoyla ilçede tur attı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan ve Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden olan Türkan Baylan ile Faik Çalık dünya evine girdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ndeki görevi mini süpürge aracı ile ilçeyi temiz tutmak olan Türkan Baylan, kullandığı aracı gelin arabası yapmak istedi. Belediyedeki yöneticilerinden izin alan Baylan, düğün gününde çiçek ve balonlarla süslediği mini süpürge aracının direksiyonuna geçti. Yanına eşini de alan Baylan, araç ile ilçede tur attı. Mutlu çiftin düğün konvoyuna Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri de eşlik etti. En önde gelin arabası olan mini süpürge aracının olduğu konvoya Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki çöp kamyonları, su tankerleri ve diğer araçlar da katıldı.

Kaynak: DHA
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Faik Çalık, Başiskele, Kocaeli, Son Dakika

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