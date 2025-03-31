Başkale'de Kar Sürprizi

Başkale beyaza büründü

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde akşam saatlerinde yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü.

Başkale'de Ramazan Bayramının ikinci gününde vatandaşlar güne sürprizle uyandı. İlçe genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından sabaha karşı kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. İlçede yağan kar, araç ve binaların çatılarını kapladı. İlkbahar mevsiminde kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, araçlarını ve evlerinin önünde biriken karları temizledi. Başkale'de bayram gezmesi için hazırlanan çocuklar baharı beklerken kışın geri geldiğini belirterek, " Antalya'da insanların denize havuza giriyor, biz hala burada mont giyiyoruz" dediler.

Kar yağışı sonrasında çocuklar, kartopu oynadı.