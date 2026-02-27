Başkale'de Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkale'de Kar Yağışı Etkili

27.02.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkale'de kar kalınlığı 30 cm'yi geçerken, kapanan yollar için temizlik çalışmaları sürüyor.

BAŞKALE'DE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ AŞTI

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde bir metreyi buldu. İlçe merkezinde park halindeki araçlar adeta kara gömülürken, belediye ve Karayolları ekipleri ilçe merkezinde ve ana caddelerde kar temizleme çalışması yaptı. İlçenin belirli noktalarında toplanan kar yığınları kamyonlara yüklenerek ilçe dışına çıkarılıyor. Karla mücadele ekipleri, kapanan 32 mahalle ve mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkale'de Kar Yağışı Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti

14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:41:10. #7.11#
SON DAKİKA: Başkale'de Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.