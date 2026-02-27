Başkale'de Kar Yağışı Etkili

BAŞKALE'DE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ AŞTI

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde bir metreyi buldu. İlçe merkezinde park halindeki araçlar adeta kara gömülürken, belediye ve Karayolları ekipleri ilçe merkezinde ve ana caddelerde kar temizleme çalışması yaptı. İlçenin belirli noktalarında toplanan kar yığınları kamyonlara yüklenerek ilçe dışına çıkarılıyor. Karla mücadele ekipleri, kapanan 32 mahalle ve mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.