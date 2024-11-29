Başkan Genç'ten TEKNOFEST 2024 Başarısına Tebrik - Son Dakika
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Başkan Genç'ten TEKNOFEST 2024 Başarısına Tebrik

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, TEKNOFEST 2024'te Türkiye üçüncüsü olan öğrencileri kutladı.

29.11.2024 17:18
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TEKNOFEST 2024'te Türkiye üçüncüsü olan Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezi öğrencilerini tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezi'ni ziyaret eden Genç, TEKNOFEST 2024 Engelsiz Yaşam Teknolojileri Lise Seviyesi kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan öğrencilerle buluştu.

Eğitimin her alanında belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Genç, "Çocuklarımızın daha fazla imkana sahip olması ve daha büyük merkezlerde eğitim alabilmesi için çalışmalarımız devam edecek. Kodlayap Projesi'nin başarısı doğru yönlendirme ve imkanlarla gençlerimizin neler yapabileceğini bir kez daha gösterdi. İnşallah bu başarılar daha da artarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, öğrencilere Trabzonspor forması hediye etti.

Başkan Genç, Büyükşehir Belediyesince Yenimahalle Fuar Alanı'nda düzenlenen Trabzon Kitap Günleri etkinliğini de ziyaret etti.

Stantları gezerek öğrencilerle sohbet eden Genç, 72 yayınevi ve 129 yazarın yer aldığı etkinliği geleneksel hale getireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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