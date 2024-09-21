Beypazarı Belediye Başkanı'nın koruması, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Beypazarı Belediye Başkanı'nın koruması, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı

Beypazarı Belediye Başkanı\'nın koruması, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı

Ankara'da Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın koruması ve aynı zamanda yeğeni olan Kamil Kasap, restoranda yaşanan tartışma sonucunda iki kişiyi tabanca ile yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan Kasap ev hapsine çarptırılırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

21.09.2024 19:42
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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın koruması, restoranda tartıştığı iki kişi silahla vurdu.

BAŞKANIN KORUMASI, TARTIŞTIĞI KİŞİLERİ VURDU

Olay, dün gece saatlerinde Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın koruması ve yeğeni olan Kamil Kasap, restoranda karşılaştığı Serkan Damak ve beraberindeki Murat Köksal ile tartıştı. Sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Kamil Kasap, kavga sırasında üzerinde bulunan tabanca ile Serkan Damak ve Murat Köksal'a ateş etti. Murat Kasap karın bölgesi, Serkan Damak ise bacağından yaralandı.

EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamil Kasap, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kamil Kasap, ev hapsi verildi.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Öte yandan olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde tabancayla yaralanan 2 kişi ve çevredekilerin müdahalesi yer aldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, söz konusu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Tartışmanın Serkan Damak ve Murat Köksal'a seçim öncesi verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle çıktığını iddia eden Gökçek, Kamil Kasap hakkında ev hapsi kararı verilmesine de tepki gösterdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beypazarı Belediye Başkanı'nın koruması, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı - Son Dakika

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