Başkan Seçer Gadir-i Hum Bayramı\'nda Alevi Katliamına Dikkat Çekti

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı kutlamasına katıldı. Suriye'de yaşanan Alevi katliamına karşı kamuoyu oluşturmak adına ses yükselttiklerini belirten Seçer, "Orta Doğu coğrafyasında kan ve gözyaşının bir an önce sona ermesini umut ediyoruz"dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenen 'Gadir-i Hum Bayramı' kutlamasına katıldı.

Başkan Seçer, Gadir-i Hum'un, İslam tarihinde çok önemli bir mihenk noktası olduğunu, adaleti, hakikati ve emaneti işaret ettiğini kaydetti. Etnik yapısı ve inanç grubu ne olursa olsun bu kadim coğrafyada yaşayan herkesin, memleketin asli unsurları olduğunu söyleyen Başkan Seçer, "Hepimiz bu memleketin eşit yurttaşlarıyız. Alevi canlarımız; Hz. Ali'nin cesaretini, ahlakını, asaletini, yaşam biçimini düşünerek onun izinden gidiyor, onu yüceltiyor. Hz. Ali saygınlığı, tüm Alevilerin dünyasında neyse, diğer inanç gruplarında da aynıdır. Bizler bu coğrafyada binlerce yıldır nasıl kardeşçe yaşadıysak, aynı şekilde yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Orta Doğu Coğrafyası'nda kan ve gözyaşının bir an önce sona ermesini umut ediyoruz"

Hz. Ali gibi adaletli olacaklarını belirten Seçer, şöyle devam etti:

"Hz. Ali'nin dediği gibi; 'Devletin dini adalettir'. Biz de adaletli olmaya devam edeceğiz. Yine Hz. Ali'nin dediği gibi; 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır'. Haksızlık karşısında susmadık, susmayacağız, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz aylarda Suriye'de Arap Alevi canların katliamlarını öfkeyle ya da bir intikam alma duygusuyla değil ama bir insan olarak üzüntüyle karşıladık. Burada, sesimizi de yükselterek, onların hakkını savunmak için kamuoyu oluşturmaya çalıştık. Çok şükür şimdi o günlerde aldığımız kötü haberleri almıyoruz. Orta Doğu coğrafyasında kan ve gözyaşının bir an önce sona ermesini umut ediyoruz. İnsanlar silah sesleri duymak, barut kokuları almak istemiyor; dini, dili, kültürü, inancı ne olursa olsun kardeşçe yaşamak istiyorlar. Allah bize birçok lütufta bulunmuş. Bu zenginlikleri kavga edelim diye değil, kardeşçe bölüşelim diye vermiş. Biz bu felsefeyle gitmeye devam edeceğiz."

"Bizlere 'düşman hukuku' uygulanmasına karşı çıkıyoruz"

Seçer, adaletli olmayı sürdüreceklerini ve bunu Mersin'den tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde yapacaklarını ifade ederek, "Şu anda Türkiye'de siyasette çok gergin günler yaşıyoruz. Hiçbirimiz adalet karşında farklı olamayız. Hepimiz eşit yurttaşız. Hiçbirimizin suç işleme özgürlüğü yoktur ama devletin bütün yurttaşlarına ve bütün siyasi görüşlere eşit olma zorunluluğu vardır. Devleti yöneten iktidar, insanlara adaleti eşit dağıtmak zorundadır. Bizlere 'düşman hukuku' uygulanmasına karşı çıkıyoruz. Hukuktaki masumiyet karinesi yok sayılarak suçsuz yere insanların cezaevlerinde tutsak olarak tutulmasına karşı çıkıyoruz. Halkın karşısında da hukuk karşısında da vicdanımız karşısında da Allah katında da çok şükür başımız dik, alnımız açık" dedi.

Yenişehir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Kilikya Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programında lokma paylaşımı için yöresel yemek Hirisi dağıtımı da yapıldı.