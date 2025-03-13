Başkan Seçer İftar Programında Birlik ve Beraberlik Vurgusu Yaptı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Mardinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Seçer, "Bu güzel kentte, Türkiye'nin her renginin kardeşçe, huzur, birlik ve mutluluk içerisinde yaşadığı bu kentte sonsuza kadar birlik içerisinde yaşayalım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Mardinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MARİDER) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Akdeniz ilçesinde düzenlenen yemeğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, MARİDER Başkanı Şehmus Ceylan, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Adnan Gündoğdu, Meclis üyeleri, MARİDER dernek yönetimi, üyeler ve iş insanları katılım sağladı.

"Hep böyle huzurlu, mutlu olalım"

Konuşmasına, hayırlı ramazanlar dileyerek başlayan Seçer, Mersin'in Türkiye'nin her köşesinden insanların huzur içerisinde yaşadığı bir kent olduğunu belirterek, "Mersin'de, bu güzel kentte, Türkiye'nin her renginin kardeşçe, huzur, birlik ve mutluluk içerisinde yaşadığı bu kentte sonsuza kadar birlik içerisinde yaşayalım. Hep böyle huzurlu, mutlu olalım" dedi.