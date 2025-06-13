Başkan Tugay'dan Yuvamız İzmir Müjdesi

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nde mezuniyet sevinci yaşandı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen mezuniyet töreninde öğrencilere diplomalarını veren Başkan Cemil Tugay, Yuvamız İzmir merkezlerinin sayısının bir yılda 14'ten 20'ye ulaştığını, önümüzdeki bir yıl içinde 30 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini duyurdu. Aylık ücretleri 10 bin liradan 5 bin liraya düşürdüklerini hatırlatan Başkan Tugay, merkez sayısı arttıkça ücretleri daha da düşürmeyi hedeflediklerinin müjdesini verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen İZELMAN AŞ Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin 2024-2025 mezuniyet törenine katıldı. Geçen yıl 14 şubeden 151 öğrenci mezun olurken, bu yıl 20 şubeden 291 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Başkan Tugay, önümüzdeki bir yıl içinde 30 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Aylık 10 bin liralık ücreti 5 bin liraya düşürdüklerini hatırlatan Başkan Tugay, "Önümüzdeki yıl merkez sayımızı artırdıkça, aylık ücreti 4 bin liraya düşürmeyi hedefliyoruz. Bizim için onurdur. Ülkemizdeki her çocuğun bu olanaklardan tamamen ücretsiz faydalanmasını isteriz. Bu yıl bin 300 civarında çocuğa ev sahipliği yaptık, önümüzdeki yıl 2 bin olacaktır, ondan sonraki yıllarda bu daha da artacaktır ama şunu biliyoruz; hala erişemediğimiz çokça çocuğumuz var. Hala böyle bir merkezde mutlu olmayı, sosyalleşmeyi, hayatı tanımayı hak eden on binlerce çocuğumuz var. Onlar için de çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hepimiz sorgulamalıyız"

Konuşmasında, Yuvamız İzmir öğretmenleri ve çalışanlarına çocuklara verdikleri hizmetten ötürü teşekkür eden Başkan Tugay, "Ülkenin geleceğini kuracak olanlar çocuklardır, çocukları doğru şeyler yapma konusunda ikna edecek şey, eğitimdir. Atatürk onun için 'eğitim' dedi. Onun için eğitim reformunu yaptı. Ülkede en çok değer verdiği şey eğitimdi. Çocukların, gençlerin eğitimini her şeyin önüne koydu. O günden bugüne baktığımız zaman okullarımızda maalesef eğitimin kalitesinden çok şey kaybettik. Ülkemiz, insanlarımız, anne babalar bununla yüzleşmek ve şu soruyu sormak durumunda: Neden ülkemizde bir sürü konfor alanında bir sürü zenginlik yaşanırken, bir sürü konuya yatırım yapılırken eğitime hak ettiği yatırımı yapmıyoruz? Eğitim hakkında ülkemizin çocukları eşit haklara sahip mi, eşit şans tanınıyor mu? Biz bu devleti niye kurmuştuk? Biz bu devleti çocuklarımıza eşit eğitim olanakları sağlasın diye kurmadık mı? Bence hepimizin bunu sorgulama zamanı" ifadelerini kullandı.

"Okul öncesi eğitimin önemi"

Okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir insanın olgunlaşması, donanımlı ve bilgili hale gelmesi, hayattaki zorluklarla başa çıkabilmesi, kendine güvenebilmesi, mutlu ve sosyal bir insan olabilmesi, başka insanlarla hayatı olması gerektiği şekilde paylaşarak yaşayabilmesi için ihtiyacı olan şey, okul öncesi eğitim. Biz işte Yuvamız İzmir merkezlerinde çocuklarımıza bunları öğretiyoruz. Kendini tanımayı, arkadaşlığı bilmeyi, başka çocuklarla beraber onların haklarını gözeterek bir şeyler yapmayı, çevresini ve şehrini tanımayı öğretiyoruz ve onlara sahip çıkmaları gereken değerleri öğretiyoruz. Öyle ki, zamanında üzerinde bulunduğumuz topraklar dahil birileri tarafınca zalimce işgal edilmişken, onlara karşı o iradeyle direnebilmeyi sağlayan değerler. Herhangi bir yerde komşusu açken onun açlığına razı olmayan, evinde pişirdiği yemeği onunla paylaşan değerler. Büyüğüne saygı, küçüğüne sevgi göstermeyi sağlayan değerler. Bu ülke, bu vatan ihtiyaç duyduğu zaman gözünü kırpmadan her türlü mücadeleye giren değerler. Altına bir koltuk verildi diye büyüklenmeyen, eline fırsat geçtiğinde devleti ve milleti soymaya çalışmayan değerler. İşte böyle insanlar yetiştirmeyi amaçlayarak, bu değerleri öğreterek arkadaşlarımız o çocuklara kucak açtı."

Başkan Tugay'a doğum günü kutlaması

Başkan Tugay, konuşmasının ardından Yuvamız İzmir öğrencilerine diplomalarını takdim etti. Başkan Tugay'ın doğum gününü hatırlayan bir öğrenci ise sahnede onun doğum gününü kutladı. Başkan Tugay'a ayrıca çocuklar tarafından çiçek verildi. Başkan Tugay, çocuklarla ve velilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Gösteriler alkış topladı

Törende, 20 Yuvamız İzmir merkezinden birer öğrenci sahneye çıkarak "Birlikte Güçlüyüz" isimli flama gösterisi gerçekleştirdi. Gösteride, her çocuk Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sözler söyleyerek büyük alkış topladı. Ayrıca 5 yaşındaki mezun öğrenciler, 4 yaşındaki öğrencilere Türk bayrağı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZELMAN AŞ flaması teslim etti. Programda öğrencilerin zeybek, vals gibi dansları ve müzik gösterileri de yer aldı. Törenin en fazla alkış toplayan bölümü ise öğrencilerin İstiklal Marşı kıtalarını ve Öğrenci Andı'nı okuduğu bölüm oldu. Mezuniyet törenine İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanı Aybala Yentürk, İZELMAN AŞ Genel Müdürü Yılmaz Mede ve Genel Müdür Yardımcıları Merve Doğan Gürsel ile İlknur Tanrıverdi de katıldı.

36-66 ay arasındaki çocuklara okul öncesi eğitim veren Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, kısa zamanda Tire'de ve Urla'da ikişer şube daha açmaya hazırlanıyor. Ayrıca Cengizhan'da, Tınaztepe'de ve Toros'ta da şubeler faaliyete geçecek.