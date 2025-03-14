Başkan Tutdere, İftar Sofrasına Konuk Oldu

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ramazan ayında kendisini evlerine davet eden Çiğdem ve Halil Arslan çiftiyle iftar yaptı.

Başkan Tutdere, iftarda Arslan ailesinin sofrasına konuk oldu. İftar öncesi aileye Adıyaman'ın bereketli narını hediye eden Başkan Tutdere, paylaşmanın ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, "Bugün Adıyaman'ımızla özdeşleşen, hem ramazanın bereketi hem de bu toprakların kıymetli meyvesi olan narımızla iftarımızı yaptık. Ramazanın nar gibi bereketli olmasını, herkesin sofralarının bu ayda bolluk ve huzurla dolmasını diliyorum" dedi.

Arslan ailesine sıcak misafirperverlikleri için teşekkür eden Başkan Tutdere, şunları söyledi:

"İnşallah 6 Şubat Depremi'nin yaralarının sarıldığı, hepimizin daha mutlu olduğu, birlik ve beraberlik içinde nice güzel günleri birlikte göreceğiz. Adıyaman Belediyesi olarak çocuklarımız için güzel bir gelecek, şehrimiz için daha yaşanabilir bir Adıyaman inşa etmek için çalışıyoruz. Bu süreçte sizin dualarınıza, desteğinize ihtiyacımız var. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Adıyaman'ımızı güzelleştireceğiz, birlikte sahip çıkacağız. Ben her zaman yanınızda olacağım, halkımızın, gençlerimizin yanında olacağım. Çocuklarımız ve kadınlarımız için şehrimiz güvenli bir şehir olacak. Sizleri belediyede misafir etmek isterim, mutlaka birlikte gelin. Yemekler çok lezzetliydi, ev yemeklerini özlemiştik. Ara sıra çat kapı yaparız."

Arslan ailesinden teşekkür

Başkan Tutdere'yi iftarda evlerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Çiğdem Arslan ise "Siz de bizim evimize, soframıza teşrif ettiğiniz için onur duyduk, çok mutlu olduk. Kapımız her zaman açık, ansızın da olsa her zaman bekleriz" diye konuştu.

Arslan ailesine misafirperverlikleri için teşekkür eden Tutdere de çocuklara oyuncak ve satranç takımı hediye etti.