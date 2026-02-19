Seferihisar'da Halk Ekmek Projesi

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi, artan hayat pahalılığı ve ekonomik zorluklar karşısında vatandaşların temel gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek Projesi ile sosyal belediyecilik anlayışını sürdürüyor. Belediye bünyesindeki fırında üretilen ekmekler, her sabah erken saatlerde ilçenin farklı noktalarında 10 liraya satışa sunuluyor.

Seferihisar Belediyesi'ne ait fırınlarda, ekmek ustaları tarafından hijyenik koşullarda üretilen Halk Ekmekler, sabah saat 06.00–07.00 itibarıyla dağıtıma çıkarılıyor. İlçe genelinde Merkez, Tepecik, Turabiye ve Ürkmez olmak üzere dört farklı büfede satışa sunulan ekmekler, uygun fiyatıyla özellikle dar gelirli vatandaşlara önemli bir destek sağlıyor.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte fırınlarda başlayan üretim süreci, yalnızca ekmek yapımını değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı da simgeliyor. Seferihisar Belediyesi, Halk Ekmek Projesi ile hem sağlıklı ve güvenilir üretimi hem de adil fiyat politikasını esas alarak vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Halk Ekmek'in yalnızca bir üretim faaliyeti değil, güçlü bir sosyal destek mekanizması olduğunu vurguladı.

Başkan Yetişkin: "Halk Ekmek, sosyal belediyeciliğin somut bir örneğidir"

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Bugün ülkemizde yaşanan ekonomik koşullar, ne yazık ki temel ihtiyaçlara erişimi her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Biz Seferihisar Belediyesi olarak şuna inanıyoruz, ekmek bir ticari ürün değil, temel bir haktır. Halk Ekmek projemizi de tam olarak bu anlayışla hayata geçirdik" dedi.

Yetişkin, belediyenin sosyal politikalarının merkezinde insan odaklı hizmet anlayışının yer aldığını belirterek, "Belediyemizin fırınlarında, sabahın erken saatlerinde başlayan bir emek var. Ustalarımız makine kullanmadan üretim yapıyor, ekiplerimiz bu ekmekleri ilçemizin dört bir yanına ulaştırıyor. Amacımız hemşehrilerimizin sofrasına güvenilir, sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmek ulaştırmak" diye konuştu.

"Dört Mahallede, aynı amaç; Halkın yanında olmak"

Halk Ekmek büfelerinin ilçenin farklı noktalarında konumlandırıldığını hatırlatan Başkan Yetişkin, erişilebilirliğin özellikle önemsendiğini vurguladı. Yetişkin, şunları kaydetti:

"Merkezden Ürkmez'e, Tepecik'ten Turabiye'ye kadar her noktada hemşehrilerimize ulaşmak istiyoruz. Sosyal belediyecilik, yalnızca bir hizmet sunmak değil; zor zamanlarda halkın yanında durabilmektir. Biz de Seferihisar'da bunu yapıyoruz. Seferihisar'da kimsenin kendini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Dayanışmayı büyüten, paylaşmayı esas alan bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Halk Ekmek, bunun en somut örneklerinden biridir."

Sosyal destek projeleri artarak devam edecek

Seferihisar Belediyesi, Halk Ekmek Projesi'nin yanı sıra sosyal destek çalışmalarını da sürdürüyor. Belediye yönetimi, önümüzdeki süreçte de özellikle dar gelirli, emekli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik projelerin artarak devam edeceğini belirtiyor.