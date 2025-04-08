Başkentte, Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı Projesinin İhale Süreci Tamamlandı... Kızılay-Dikmen Metro Projesinde Son Onay Aşamasına Geçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkentte, Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı Projesinin İhale Süreci Tamamlandı... Kızılay-Dikmen Metro Projesinde Son Onay Aşamasına Geçildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), Dikimevi-Natoyolu metro hattı projesi için ihale süreci tamamlandı. 8 istasyondan oluşacak yeni hatta, sözleşmenin imzalanmasının ardından çalışmalar başlayacak. 15,45 kilometre uzunluğundaki Kızılay-Dikmen Hattı ise son onay aşamasına geldi.

08.04.2025 09:46  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), Dikimevi-Natoyolu metro hattı projesi için ihale süreci tamamlandı. 8 istasyondan oluşacak yeni hatta, sözleşmenin imzalanmasının ardından çalışmalar başlayacak. 15,45 kilometre uzunluğundaki Kızılay-Dikmen Hattı ise son onay aşamasına geldi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre belediye, önceki yönetimden devralınan yaklaşık 6 milyar liralık metro borcunu tamamen ödedi, 52,5 kilometrelik yeni metro hatları için de çalışmalara başladı.

Bu kapsamda Dikimevi-Natoyolu metro hattı için ihale süreci tamamladı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından saha çalışmaları başlayacak proje 7,46 kilometre uzunluğunda olacak. Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin, Natoyolu olmak üzere 8 istasyondan oluşacak hat, günlük 300 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak.

ABB'nin projelendirdiği M2 Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca Metro Uzatma Hatları ile M4 Şehitler-Forum Raylı Sistem Uzatma Hattı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylandı. 9,36 kilometrelik M2 Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca Metro Uzatma Hattı'nda Konutkent, Yaşamkent Giriş, Yaşamkent Merkez, Başkent Üniversitesi ve Bağlıca olmak üzere toplam 5 istasyon yer alacak. Toplam 7,69 kilometre uzunluğunda olacak M4 Şehitler-Forum Metro Uzatma Hattı ise Sanatoryum, Ufuktepe, Ovacık ve Forum istasyonlarından oluşacak.

Kızılay-Dikmen projesinde son aşama

Ayrıca 15,45 kilometrelik M5 Kızılay-Dikmen Metro Hattı projesine ilişkin tüm revizyonlar tamamlandı. Esat, Kuğulu Park, Dikmen Vadisi, Çetin Emeç, Öveçler, Dikmen, Malazgirt, Keklik Pınarı, Akpınar, Atatürk Sitesi ve Oran Şehri olmak üzere 11 istasyondan oluşacak projede son onay sürecine geçildi.

Metro, Çayyolu'ndan Sincan'a uzayacak

Ön projeleri ve fizibilite raporu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanan M2 Çayyolu ile M3 Sincan hattını birleştirecek 12,5 kilometre uzunluğundaki M6 hattı için ise proje çalışmaları devam ediyor. Kesin proje onayının ardından M6 hattı Ahimesut, Alsancak, Ahi Evran, Eryaman YHT ve Şapka Devrimi olmak üzere 5 istasyon olarak inşa edilecek.

ABB, geçmiş dönemlerden devralınan 5 milyar 999 milyon 909 bin 803 liralık metro borcunu da tamamen ödedi. Bu ödeme, toplam 44,74 kilometrelik raylı sistem yatırımına denk geliyor.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Kızılay, Ulaşım, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte, Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı Projesinin İhale Süreci Tamamlandı... Kızılay-Dikmen Metro Projesinde Son Onay Aşamasına Geçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim
Premier Lig ekibi Berke Özer’e kancayı attı Premier Lig ekibi Berke Özer'e kancayı attı
Kayalıklar üzerinde yoga yaparken dev dalgalara ünlü kapılan oyuncu hayatını kaybetti Kayalıklar üzerinde yoga yaparken dev dalgalara ünlü kapılan oyuncu hayatını kaybetti
Biri sevgilisi diğeri arkadaşı İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor
Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı
İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler
Galatasaray Muslera’nın yerine gelecek isimleri belirledi Galatasaray Muslera'nın yerine gelecek isimleri belirledi
Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz İşte avukatların sunduğu gerekçe Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe
CHP’li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun
Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor
Olay iddia: İmamoğlu’nun babasının yazlık evinde arama yapıldı Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı

10:02 CHP’li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun
09:42 Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor
09:16 Olay iddia: İmamoğlu’nun babasının yazlık evinde arama yapıldı Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı
07:53 Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor
07:50 Küresel kriz büyüyor Trump’ın tehdidine Çin’den karşılık gecikmedi Küresel kriz büyüyor! Trump'ın tehdidine Çin'den karşılık gecikmedi
15:30 Trabzonspor maçı her şeyi değiştirdi İşte Süper Lig’de yeni şampiyonluk oranları Trabzonspor maçı her şeyi değiştirdi! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları
15:19 Şara istedi, Rusya Esad’ı iade etmeyi reddetti İşte gerekçesi Şara istedi, Rusya Esad'ı iade etmeyi reddetti! İşte gerekçesi
15:14 Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz İşte avukatların sunduğu gerekçe Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe
15:07 Galatasaray Muslera’nın yerine gelecek isimleri belirledi Galatasaray Muslera'nın yerine gelecek isimleri belirledi
15:02 İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler
14:51 Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı
14:42 Biri sevgilisi diğeri arkadaşı İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor
14:39 Kayalıklar üzerinde yoga yaparken dev dalgalara ünlü kapılan oyuncu hayatını kaybetti Kayalıklar üzerinde yoga yaparken dev dalgalara ünlü kapılan oyuncu hayatını kaybetti
14:37 Premier Lig ekibi Berke Özer’e kancayı attı Premier Lig ekibi Berke Özer'e kancayı attı
14:35 Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 10:52:50. #7.13#
SON DAKİKA: Başkentte, Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı Projesinin İhale Süreci Tamamlandı... Kızılay-Dikmen Metro Projesinde Son Onay Aşamasına Geçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement