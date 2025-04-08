Başkentte, Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı Projesinin İhale Süreci Tamamlandı... Kızılay-Dikmen Metro Projesinde Son Onay Aşamasına Geçildi

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), Dikimevi-Natoyolu metro hattı projesi için ihale süreci tamamlandı. 8 istasyondan oluşacak yeni hatta, sözleşmenin imzalanmasının ardından çalışmalar başlayacak. 15,45 kilometre uzunluğundaki Kızılay-Dikmen Hattı ise son onay aşamasına geldi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre belediye, önceki yönetimden devralınan yaklaşık 6 milyar liralık metro borcunu tamamen ödedi, 52,5 kilometrelik yeni metro hatları için de çalışmalara başladı.

Bu kapsamda Dikimevi-Natoyolu metro hattı için ihale süreci tamamladı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından saha çalışmaları başlayacak proje 7,46 kilometre uzunluğunda olacak. Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin, Natoyolu olmak üzere 8 istasyondan oluşacak hat, günlük 300 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak.

ABB'nin projelendirdiği M2 Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca Metro Uzatma Hatları ile M4 Şehitler-Forum Raylı Sistem Uzatma Hattı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylandı. 9,36 kilometrelik M2 Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca Metro Uzatma Hattı'nda Konutkent, Yaşamkent Giriş, Yaşamkent Merkez, Başkent Üniversitesi ve Bağlıca olmak üzere toplam 5 istasyon yer alacak. Toplam 7,69 kilometre uzunluğunda olacak M4 Şehitler-Forum Metro Uzatma Hattı ise Sanatoryum, Ufuktepe, Ovacık ve Forum istasyonlarından oluşacak.

Kızılay-Dikmen projesinde son aşama

Ayrıca 15,45 kilometrelik M5 Kızılay-Dikmen Metro Hattı projesine ilişkin tüm revizyonlar tamamlandı. Esat, Kuğulu Park, Dikmen Vadisi, Çetin Emeç, Öveçler, Dikmen, Malazgirt, Keklik Pınarı, Akpınar, Atatürk Sitesi ve Oran Şehri olmak üzere 11 istasyondan oluşacak projede son onay sürecine geçildi.

Metro, Çayyolu'ndan Sincan'a uzayacak

Ön projeleri ve fizibilite raporu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanan M2 Çayyolu ile M3 Sincan hattını birleştirecek 12,5 kilometre uzunluğundaki M6 hattı için ise proje çalışmaları devam ediyor. Kesin proje onayının ardından M6 hattı Ahimesut, Alsancak, Ahi Evran, Eryaman YHT ve Şapka Devrimi olmak üzere 5 istasyon olarak inşa edilecek.

ABB, geçmiş dönemlerden devralınan 5 milyar 999 milyon 909 bin 803 liralık metro borcunu da tamamen ödedi. Bu ödeme, toplam 44,74 kilometrelik raylı sistem yatırımına denk geliyor.