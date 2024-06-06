Başkentte Dondurma ve Tatlı Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Başkentte Dondurma ve Tatlı Fuarı Açıldı

Başkentte Dondurma ve Tatlı Fuarı Açıldı

Ankara'da düzenlenen beşinci Dondurma ve Tatlı Fuarı, Altınpark Fuar Merkezi'nde açıldı. Fuarda, Türkiye'nin çeşitli yörelerinden gelen ürünlerin bulunduğu 72 stant yer aldı. Maraş dondurması, sarma kadayıf, baklava, künefe gibi tatlılar satışa sunulurken, ziyaretçilere yöresel ürünler de ikram edildi. Ayrıca, fuarın açılışında acılı künefe ve dondurma yeme yarışmaları düzenlendi. Fuar, 9 Haziran tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

06.06.2024 14:33
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Başkentte, beşincisi düzenlenen "Dondurma ve Tatlı Fuarı"nın açılışı yapıldı.

Altınpark Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda, Türkiye'nin farklı yörelerinden ürünlerin yer aldığı 72 stant açıldı.

Maraş dondurması, sarma kadayıf, baklava, künefe gibi tatlıların satışa sunulduğu stantlarda, yöresel ürünlerden ziyaretçilere de ikram edildi.

Fuarın açılışında acılı künefe ve dondurma yeme yarışmaları da düzenlendi.

Fuar, 9 Haziran'a kadar açık olacak.

Kaynak: AA

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