Başkentte Dondurma ve Tatlı Fuarı Açıldı

Başkentte, beşincisi düzenlenen "Dondurma ve Tatlı Fuarı"nın açılışı yapıldı.
Altınpark Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda, Türkiye'nin farklı yörelerinden ürünlerin yer aldığı 72 stant açıldı.
Maraş dondurması, sarma kadayıf, baklava, künefe gibi tatlıların satışa sunulduğu stantlarda, yöresel ürünlerden ziyaretçilere de ikram edildi.
Fuarın açılışında acılı künefe ve dondurma yeme yarışmaları da düzenlendi.
Fuar, 9 Haziran'a kadar açık olacak.
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